Co robić w weekend w Kielcach? Szykuje się wielka impreza na Kadzielni! Ride The Future 2026 nadchodzi

Weekend w Kielcach zapowiada się niezwykle aktywnie. Wszystko za sprawą Geofestiwalu Kielce 2026 - 5 z natury, którego jedną z najgłośniejszych atrakcji będzie sportowe święto Ride The Future 2026. Fundacja Sportów Miejskich zamieni kielecki skatepark w centrum młodzieżowej energii.

Niezależnie od tego, czy sami kręcicie pierwsze triki, czy chcecie przyjść z całą rodziną popatrzeć na profesjonalistów – ta impreza jest dla każdego. Wstęp na wydarzenie jest całkowicie bezpłatny!

Ride The Future Kielce 2026: Hulajnogi, BMX i darmowe szkółki

Impreza rusza w sobotę, 23 maja 2026 roku o godzinie 12:00. Głównym punktem programu są otwarte warsztaty z jazdy na hulajnodze wyczynowej oraz BMX. To idealna okazja dla dzieci i młodzieży, żeby pod okiem doświadczonych instruktorów bezpiecznie spróbować swoich sił w sportach miejskich.

Oprócz nauki jazdy, organizatorzy stawiają mocny nacisk na bezpieczeństwo i kulturę na skateparku, czyli tzw. "skateparkowy savoir-vivre". Na uczestników czekają też:

ekscytujące mini-zawody,

wyzwania sprawnościowe,

konkursy z nagrodami dla publiczności.

Ważne! Liczba miejsc w darmowych szkółkach jest ograniczona. Jeśli chcecie wziąć udział w zajęciach z instruktorami, warto jak najszybciej zapisać się na stronie internetowej ridethefuture.pl.

Gwiazdy sportów miejskich na Kadzielni. Kogo zobaczymy?

Kielecka edycja Ride The Future to także okazja, by zobaczyć w akcji absolutny top polskich sportów miejskich. Na Skateparku Kadzielnia pojawią się utytułowani zawodnicy, którzy zaprezentują widowiskowe pokazy i mrożące krew w żyłach ewolucje w powietrzu.

W Kielcach pojawią się m.in.: Piotr Chycki, Szymon Kłopot, Aleksander Jaworski oraz Illia Kohkanow. Gościem specjalnym wydarzenia będzie dobrze znany w środowisku Bogumił Borkowski.

Zbierajcie ekipę, bierzcie sprzęt (albo po prostu dobre humory) i widzimy się na Kadzielni. Tego wydarzenia w ten weekend w Kielcach nie można przegapić!

Artykuł powstał we współpracy z Fundacją Sportów Miejskich.