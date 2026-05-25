Ogromne braki krwi w regionie! Można ją oddać w RCKiK w Kielcach

Wiktoria Kmiecik
2026-05-25 13:15

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach notuje olbrzymie braki krwi. Obecnie brakuje wszystkich grup krwi z wyjątkiem AB Rh+.

Pilny apel o oddawanie krwi. Latem zapotrzebowanie szczególnie wzrasta

Placówka apeluje do honorowych oraz nowych dawców krwi o jej oddawanie. Żeby móc to zrobić trzeba spełnić kilka warunków.

- Musimy mieć od 18 do 65 lat, ważyć minimum 50 kg, posiadać przy sobie dowód osobisty i to co jest najważniejsze, być zdrowym. Chodzi o to, aby nie chorować przewlekle - wyjaśnia Wojciech Markiewicz z kieleckiego krwiodawstwa.

Krew można oddać w RCKiK w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej od godziny 7 do 15 oraz w oddziałach terenowych w Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu czy w Skarżysku Kamiennej.

