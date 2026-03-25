Otwarcie sezonu rowerowego 2026: Wielka integracja e-bike

Trasa pełna wrażeń i finał w Binkowskim Dworku

Uczestnicy pokonają malowniczą, 25-kilometrową trasę biegnącą wzdłuż lokalnych rezerwatów przyrody. Organizatorzy podkreślają, że nie jest to wyścig, lecz czas na wspólną integrację i cieszenie się widokami. Zwieńczeniem dnia będzie wielki finał w Binkowskim Dworku, gdzie zaplanowano ognisko z muzyką na żywo, grill oraz liczne nagrody.

Magia rowerów elektrycznych

Wiele osób wciąż zastanawia się, czy jazda ze wspomaganiem to realny trening. Julia Romańska rozwiewa te wątpliwości, bazując na swoim doświadczeniu z prowadzenia wypożyczalni:

Rower elektryczny nie wyklucza wysiłku i to nie jest tak – pozwolę sobie obalić ten mit – że on nie pozwala nam się zmęczyć czy utrzymać kondycji fizycznej. Rowery te są cięższe od klasycznych, a wspomaganie działa tylko do 25 km/h. Moim głównym argumentem za 'elektrykiem' jest to, że możemy pojechać dalej, wjechać wyżej i po prostu więcej zobaczyć, męcząc się przy tym tak samo.

Jak wziąć udział?

Wydarzenie jest otwarte dla każdego, kto posiada własny rower elektryczny. Dla osób niemających sprzętu, wypożyczalnia sPower przygotowała specjalną flotę 30 najnowszych modeli z kolekcji 2025 i 2026, które można zarezerwować w promocyjnej cenie.

Zapisy przyjmowane są na stronie https://roweryzpowerem.pl/ w zakładce "Eventy".