Nowe dowody w sprawie krwawego zamachu w Krakowie

Śledczy wciąż próbują odtworzyć dokładny przebieg krwawego zamachu, do którego doszło 7 listopada na krakowskim Rynku Głównym. 24-letni Michał Oksiński zastrzelił tam sześć osób i ranił kolejnych 15. Wcześniej w Ostrowcu Świętokrzyskim zamordował swoich rodziców oraz młodszą siostrę.

W sprawie pojawiają się kolejne dowody. Jak ustalił Onet, prokuratorzy zabezpieczyli nagrania z kamer nasobnych policjantów, którzy obezwładnili napastnika. Udało się również otworzyć sejf znaleziony w mieszkaniu sprawcy. Zakończono także oględziny samochodu, którym poruszał się zamachowiec.

Dziewczynka stanęła na linii ognia zamachowca. Po chwili padły strzały! Szokujące wideo:

16

Otworzyli sejf zamachowca. W środku znaleziono amunicję

Jednym z przedmiotów zabezpieczonych podczas przeszukania mieszkania rodziny Oksińskich w Ostrowcu Świętokrzyskim był sejf. Śledczym udało się już dostać do jego wnętrza.

– Udało się go otworzyć. Znaleziono w nim m.in. kolejną amunicję. Były tam jeszcze inne przedmioty, ale nieistotne dla tej sprawy, choć wszystko podlega jeszcze analizie. W sejfie nie odkryto natomiast niczego, co mogłoby wskazywać na motywy działania sprawcy – przekazał Onetowi prok. Eryk Stasielak, naczelnik małopolskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

Mimo kolejnego odkrycia śledczy nadal nie dysponują jednoznaczną odpowiedzią na pytanie, dlaczego 24-latek zdecydował się dokonać masakry.

Ponad 100 strzałów! W samochodzie zamachowca znaleziono mnóstwo łusek

Kolejnych istotnych dowodów dostarczyły oględziny samochodu, którym Michał Oksiński poruszał się podczas zamachu. Technicy kryminalistyczni zakończyli już badanie pojazdu. Nie znaleźli w nim kamer rejestrujących działania napastnika, natrafili jednak na inne przedmioty, które mogą mieć znaczenie dla śledztwa.

W aucie zabezpieczono między innymi tłumik przymocowany do jednej ze sztuk broni. Szczególną uwagę zwraca jednak liczba odnalezionych łusek.

– W pojeździe zabezpieczono też mnóstwo łusek. Z ich liczby wynikałoby, że sprawca oddał ponad 100 strzałów – ujawnił Onetowi prok. Eryk Stasielak.

Śledczy ustalili również, jakim arsenałem dysponował napastnik. Według informacji przekazanych przez rzecznika Prokuratury Krajowej, prok. Przemysława Nowaka, 24-latek miał przy sobie dwa karabiny AR-15 kalibru 5,56 mm, pistolet Ruger kalibru 5,6 mm LR oraz pistolet Glock kalibru 9 × 19 mm.

Zabezpieczono także co najmniej około 500 sztuk amunicji różnych kalibrów.

Policjanci mieli włączone kamery. Nagrania z interwencji trafiły do śledczychPrzełomowe znaczenie dla odtworzenia ostatnich chwil zamachu mogą mieć nagrania z kamer nasobnych dwóch policjantów, którzy zatrzymali napastnika.

Jak ustalił Onet, obaj funkcjonariusze mieli podczas interwencji włączone urządzenia rejestrujące. Materiał został już zabezpieczony przez śledczych i jest poddawany szczegółowej analizie.

– Rzeczywiście, zabezpieczone zostały nagrania z kamer nasobnych policjantów. Mogę potwierdzić, że obaj je posiadali. Nie chciałbym na tym etapie śledztwa mówić, co na nich jest – powiedział prok. Eryk Stasielak.

Prokurator podkreślił, że są to ważne dowody, których fragmentaryczne ujawnienie mogłoby utrudnić właściwą ocenę przebiegu zdarzeń.

Nagrania mogą pomóc w dokładnym ustaleniu, jak wyglądała interwencja funkcjonariuszy, którzy powstrzymali napastnika przed kontynuowaniem ataku.

Cztery telefony w samochodzie terrorysty. Jednego wciąż nie udało się odblokować

To jednak nie koniec nowych ustaleń. W samochodzie Michała Oksińskiego śledczy znaleźli również cztery telefony komórkowe. Z większości urządzeń udało się już zabezpieczyć dane.

Problem pojawił się w przypadku jednego z aparatów, którego bateria była całkowicie rozładowana. Urządzenie automatycznie się zaszyfrowało, uniemożliwiając na razie dostęp do zapisanych informacji.

Prokurator Eryk Stasielak zapewnia jednak, że śledczy będą podejmować dalsze próby uzyskania dostępu do jego zawartości.

Analiza zabezpieczonych telefonów może dostarczyć informacji o kontaktach zamachowca oraz jego aktywności przed atakiem. Na razie prokuratura nie ujawnia, czy odnaleziono w nich materiały wskazujące na przygotowania do zbrodni.