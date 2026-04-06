Podczas spaceru z psem dokonał dramatycznego odkrycia. Policja w akcji

Maria Hędrzak
2026-04-06 10:28

W sobotę, 4 kwietnia w Małogoszczu (pow. jędrzejowski) dokonano wstrząsającego odkrycia. Mężczyzna, który wcześniej spacerował ze swoim psem, zgłosił się na komisariat. Poinformował, że na nieużytkach natrafił na ludzkie szczątki. Wyjaśnieniem szczegółów sprawy zajmują się teraz służby.

Autor: PAWEL DABROWSKI / SUPER EXPRESS/ Archiwum prywatne

Jako jedna z pierwszych o zajściu poinformowała redakcja TVP3 Kielce. Jak podali dziennikarze, w sobotni wieczór na komisariacie w Małogoszczu pojawił się mężczyzna, który wcześniej wybrał się na spacer z psem.

Podczas przechadzki dokonał wstrząsającego odkrycia - na nieużytkach zauważył szczątki ludzkie. Znalezisko postanowił szybko głosić.

Służby rozpoczęły działania

Na miejsce wskazane przez mężczyznę od razu udali się policjanci, którzy potwierdzili zgłoszenie. Służby rozpoczęły prace pod nadzorem prokuratora.

Kolejne kroki śledczych mają pomóc ustalić, kim był zmarły oraz jak doszło do jego śmierci.

