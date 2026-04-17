Pogoda w Kielcach: 17-19 kwietnia

Nadchodzący weekend w Kielcach, trwający od 17 do 19 kwietnia, przyniesie stopniowe ocieplenie. Piątek będzie jeszcze dość słoneczny, ale sobota i niedziela upłyną już pod znakiem dużego zachmurzenia. Wraz ze wzrostem temperatury wiatr będzie systematycznie słabnąć, a na koniec weekendu prognozowane są symboliczne opady.

Weekend rozpocznie się w Kielcach pogodnie. W piątek na niebie dominować będzie niewielkie zachmurzenie, co pozwoli cieszyć się słońcem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 14 stopni Celsjusza. Noc będzie jednak chłodna, z temperaturą spadającą do około 6°C. Warto zwrócić uwagę na wiatr, który tego dnia będzie najsilniejszy w ciągu weekendu, osiągając prędkość około 3 m/s.

Sobota z chmurami, ale bez deszczu

W sobotę aura ulegnie zmianie. Niebo nad miastem niemal w całości pokryją chmury, ale prognozy nie przewidują opadów. Będzie to najchłodniejszy poranek weekendu – termometry nad ranem wskażą zaledwie 4 stopnie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 13°C, będzie więc odrobinę chłodniej niż w piątek. Wiatr wyraźnie osłabnie, jego prędkość spadnie do około 2 m/s.

Cieplejsza niedziela z niewielkim deszczem

Niedziela okaże się najcieplejszym dniem weekendu w Kielcach. Temperatura maksymalna wzrośnie do około 15 stopni Celsjusza, a noc z temperaturą na poziomie 10°C będzie znacznie cieplejsza od poprzednich. Niestety, utrzyma się duże zachmurzenie, a dodatkowo mogą pojawić się symboliczne opady deszczu. Wiatr będzie już prawie nieodczuwalny, wiejąc z prędkością około 1 m/s.

Jak spędzić weekend w Kielcach?

Pogoda w ten weekend zachęca do aktywności na świeżym powietrzu, zwłaszcza w piątek i sobotę. Słoneczny piątek, mimo wiatru, to dobra okazja na dłuższy spacer po otwartych przestrzeniach miasta. Sobota, choć pochmurna, będzie spokojniejsza i cieplejsza, idealna na rodzinne wyjście do parku czy na rower. Z kolei w niedzielę, ze względu na wyższą temperaturę i możliwość deszczu, warto zaplanować wizytę w miejscach, które oferują zarówno atrakcje na zewnątrz, jak i możliwość schronienia się pod dachem.

Dane pogodowe: OpenWeather