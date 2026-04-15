Do zdarzenia doszło dziś ( 15.04), tuż przed godziną 7:00 rano. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Staszowie, patrolujący okolice miejscowości Sichów Mały, postanowili zatrzymać do rutynowej kontroli kierującego samochodem marki Renault. Mężczyzna miał jednak zupełnie inne plany.

Ignorował sygnały, zaczął uciekać

Mimo wyraźnych poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy, siedzący za kierownicą mężczyzna nie zamierzał się zatrzymać. Wręcz przeciwnie – gwałtownie przyspieszył, zmuszając mundurowych do podjęcia natychmiastowego pościgu. Sytuację relacjonuje st. asp. Joanna Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji w Staszowie

Funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego podjęli decyzję o zatrzymaniu do kontroli kierującego pojazdem marki Renault. Mimo wydanego polecenia mężczyzna nie zatrzymał auta, w związku z czym policjanci podjęli pościg za oddalającym się pojazdem - mówi Joanna Szczepaniak z KPP w Staszowie.

Pościg pod Staszowem. Ucieczkę 36-latka zakończyło drzewo

Finał na drzewie i ponad 2 promile

Ucieczka nie trwała długo, a jej finał rozegrał się w miejscowości Grzybów. To właśnie tam, na jednym z zakrętów, kierowca stracił panowanie nad pojazdem.

Na łuku drogi w Grzybowie kierowca stracił panowanie nad pojazdem, a samochód uderzył w drzewo – wyjaśnia st. asp. Joanna Szczepaniak

Jak się okazało po zatrzymaniu, za kierownicą siedział 36-letni mieszkaniec Staszowa. Szybko wyszedł na jaw powód jego desperackiej próby ucieczki. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie aż 2,3 promila alkoholu. Choć uderzenie w drzewo wyglądało groźnie, sprawca nie odniósł poważnych obrażeń.

Surowe konsekwencje

Mieszkaniec Staszowa musi się teraz liczyć z bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi. Za samą jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów.To jednak nie wszystko. Znacznie surowsza kara przewidziana jest za niezatrzymanie się do kontroli policyjnej – za ten czyn kodeks karny przewiduje nawet do 5 lat więzienia. O dalszym losie 36-latka zadecyduje sąd.