Powiedział, że pracuje w banku. 23-latek będzie miał przechlapane

Oszustwo na pracownika banku w Kielcach. Tak straciła pieniądze 35-latka

Wszystko zaczęło się 16 marca, gdy do 35-letniej mieszkanki Kielc zadzwonił fałszywy konsultant bankowy. Mężczyzna w trakcie rozmowy telefonicznej przedstawił jej dramatyczną wizję utraty wszystkich oszczędności zgromadzonych na koncie. Przekonał kobietę, że jedynym ratunkiem jest natychmiastowe przelanie środków na specjalne, rzekomo bezpieczne konto techniczne. Działając w ogromnym stresie i pod presją czasu, kielczanka niestety wykonała wszystkie polecenia oszusta, nieświadomie pozbywając się swoich pieniędzy.

Policja namierzyła oszusta. 23-latek zatrzymany we Wrocławiu

Na szczęście, czujność prawdziwych pracowników banku, którzy ostrzegli kobietę przed zaciąganiem kolejnych zobowiązań, pomogła jej zrozumieć, że padła ofiarą przestępstwa. Sprawą natychmiast zajęli się policjanci z kieleckiego Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu, którzy rozpoczęli intensywne działania operacyjne. Skrupulatna praca śledczych doprowadziła ich do Wrocławia, gdzie 18 marca 2026 roku zatrzymali podejrzanego o udział w oszustwie 23-letniego obywatela Białorusi. Mężczyzna został już przewieziony do Kielc, gdzie przedstawiono mu zarzuty.

Tymczasowy areszt i apel policji. Jak nie dać się oszukać?

Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy okazał się wystarczający, aby sąd podjął decyzję o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego. 23-latek spędzi najbliższe trzy miesiące w tymczasowym areszcie, oczekując na dalsze czynności procesowe. Przy tej okazji policja ponownie apeluje o szczególną ostrożność podczas rozmów telefonicznych z osobami podającymi się za pracowników instytucji finansowych lub funkcjonariuszy publicznych. Pamiętajmy, aby nigdy nie podejmować pochopnych decyzji finansowych pod presją i zawsze weryfikować tożsamość rozmówcy, na przykład rozłączając się i dzwoniąc na oficjalną infolinię banku.