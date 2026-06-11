Premiera „Księżyc nad Buffalo” w Teatrze Żeromskiego w Kielcach. Pierwsza taka komedia od lat!

Teatr w teatrze, czyli pogoń za marzeniami w stylu lat 50.

Spektakl reżyseruje Tadeusz Kabicz, znany kieleckiej publiczności z ubiegłorocznego hitu „Koń na rycerzu”. Tym razem twórca zabiera nas do USA z lat 50. XX wieku, gdzie towarzyszymy losom ekscentrycznej trupy teatralnej walczącej o swoją ostatnią szansę na sukces.

Choć „Księżyc nad Buffalo” to z definicji farsa, reżyser dostrzega w niej drugie, niezwykle aktualne dno:

To historia o pogoni za sukcesem, presji spełniania marzeń i akceptacji tego, że nie każde z nich da się zrealizować. Opowiadamy też o magii teatru, który dziś musi konkurować z kinem i telewizją – podkreśla Tadeusz Kabicz.

Tradycyjne efekty specjalne i kaskaderskie wyzwanie

Twórcy spektaklu świadomie zrezygnowali z nowoczesnych multimediów i projekcji ekranowych. Zamiast tego postawili na klasyczną magię teatru i nowoczesne możliwości techniczne świeżo wyremontowanej kieleckiej sceny.

Na scenie nie zabraknie też prawdziwej pirotechniki oraz widowiskowych bójkowych i szermierczych scen kaskaderskich, nad którymi czuwał koordynator Wojciech Rotowski.

Dla aktorów to ogromne wyzwanie fizyczne, ale i potężna dawka humoru. – Dla mnie niesamowite było to, że podczas wymyślania żartów na próbach śmialiśmy się przez pół godziny i nie mogliśmy się uspokoić – wspomina Anna Antoniewicz, asystentka reżysera. Z kolei Andrzej Plata, grający postać George'a, pół żartem, pół serio dodaje: – Boli mnie każdy mięsień i kość, tracę głos, ale to niesamowita przygoda.

Podczas spektaklu wykorzystywane są: pirotechnika, dym, głośna muzyka, sceny seksu, alkohol oraz interakcje z publicznością.

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