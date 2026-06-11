Premiera „Księżyc nad Buffalo” w Teatrze Żeromskiego w Kielcach. Pierwsza taka komedia od lat!

Weronika Wawszczyk
Weronika Wawszczyk
2026-06-11 14:27

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach szykuje się do wielkiego finału sezonu. Już w najbliższą sobotę (13 czerwca) na kieleckiej scenie dramatycznej odbędzie się premiera spektaklu „Księżyc nad Buffalo”. To kultowa farsa Kena Ludwiga, która po latach przerwy przywraca na kielecką afiszę rasową komedię. Czego mogą spodziewać się widzowie?

Teatr w teatrze, czyli pogoń za marzeniami w stylu lat 50.

Spektakl reżyseruje Tadeusz Kabicz, znany kieleckiej publiczności z ubiegłorocznego hitu „Koń na rycerzu”. Tym razem twórca zabiera nas do USA z lat 50. XX wieku, gdzie towarzyszymy losom ekscentrycznej trupy teatralnej walczącej o swoją ostatnią szansę na sukces.

Choć „Księżyc nad Buffalo” to z definicji farsa, reżyser dostrzega w niej drugie, niezwykle aktualne dno:

 To historia o pogoni za sukcesem, presji spełniania marzeń i akceptacji tego, że nie każde z nich da się zrealizować. Opowiadamy też o magii teatru, który dziś musi konkurować z kinem i telewizją – podkreśla Tadeusz Kabicz.

Tradycyjne efekty specjalne i kaskaderskie wyzwanie

Twórcy spektaklu świadomie zrezygnowali z nowoczesnych multimediów i projekcji ekranowych. Zamiast tego postawili na klasyczną magię teatru i nowoczesne możliwości techniczne świeżo wyremontowanej kieleckiej sceny.

Na scenie nie zabraknie też prawdziwej pirotechniki oraz widowiskowych bójkowych i szermierczych scen kaskaderskich, nad którymi czuwał koordynator Wojciech Rotowski.

Dla aktorów to ogromne wyzwanie fizyczne, ale i potężna dawka humoru. – Dla mnie niesamowite było to, że podczas wymyślania żartów na próbach śmialiśmy się przez pół godziny i nie mogliśmy się uspokoić – wspomina Anna Antoniewicz, asystentka reżysera. Z kolei Andrzej Plata, grający postać George'a, pół żartem, pół serio dodaje: – Boli mnie każdy mięsień i kość, tracę głos, ale to niesamowita przygoda.

Podczas spektaklu wykorzystywane są: pirotechnika, dym, głośna muzyka, sceny seksu, alkohol oraz interakcje z publicznością.

Premiera już w tę sobotę – zobacz najgłośniejszą komedię sezonu w Kielcach!

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Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
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