Rozbiórka wiaduktu na ul. Łódzkiej. Są utrudnienia!

Od dziś (4.09) zaczęła obowiązywać zaktualizowana organizacja ruchu. Modyfikacje są konieczne, aby umożliwić bezpieczne rozpoczęcie rozbiórki północnej części wiaduktu kolejowego WK-1 oraz schodów prowadzących do peronu nr 1 przy wiadukcie WK-2. Wykonawca zamierza wyburzyć dwa przęsła, zaczynając od strony północnej i przesuwając się w kierunku pasa rozdziału jezdni. Głównym celem zmian jest odsuńcie ruchu pieszego i samochodowego od terenu prac z użyciem ciężkiego sprzętu.

Kluczowe zmiany dla kierowców, pieszych i pasażerów

Ruch samochodowy na DK74: Na krótkim odcinku pod wiaduktami kolejowymi ruch pojazdów został przeniesiony z jezdni północnej na jezdnię południową. Oznacza to, że ruch w obu kierunkach odbywa się jedną jezdnią.Piesi: Ruch pieszy na odcinku ul. Łódzkiej (od ul. Olszewskiego do ul. Zagnańskiej) jest poprowadzony wyłącznie istniejącym chodnikiem po stronie południowej. W rejonie wyznaczono oznakowanie informujące o dojście do ul. Zagnańskiej, ul. Olszewskiego oraz stacji kolejowej Kielce Piaski.Stacja Kielce Piaski: Dostęp do peronów został dostosowany do nowej sytuacji. W rejonie wiaduktu WK-2 wyznaczono dodatkowe przejście dla pieszych przez ulicę Łódzką (w relacji północ–południe). Sam peron nr 1 pozostaje wyłączony z użytku – obsługa pociągów w obu kierunkach (zarówno w stronę Warszawy, jak i Krakowa) odbywa się wyłącznie z peronu nr 2.Komunikacja miejska: Zmiany nie wpływają na kursowanie autobusów komunikacji publicznej, które jeżdżą bez zmian.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie.