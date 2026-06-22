Rusza druga edycja kampanii edukacyjnej Volvo For Safety

W 2025 r. interaktywne miasteczko bezpieczeństwa odwiedziło 9 miast i przyciągnęło ponad 81 tys. uczestników. Ta liczba pokazuje, że Polacy aktywnie poszukują praktycznej wiedzy i doświadczenia związanego z bezpieczeństwem na drodze.

W tym roku Volvo For Safety odwiedzi kolejnych 11 miast na terenie całego kraju, w tym nasze miasto Kielce.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Firma PRO-MOT Autoryzowany Dealer Volvo z Kielc serdecznie zaprasza do miasteczka wszystkich gości świętujących z Miastem Kielce. Firma zapewni liczne atrakcje, wykłady specjalistów, a pracownicy salonu będą do dyspozycji odwiedzających dzieląc się swoją wiedzą z zakresu systemów bezpieczeństwa wykorzystywanych w samochodach Volvo.

„Bezpieczeństwo w Volvo to nie tylko tworzenie samochodów spełniających najwyższe standardy – to także szeroka odpowiedzialność wobec wszystkich uczestników ruchu drogowego. Inicjatywa Volvo For Safety powstała po to, aby uświadamiać kierowcom, pieszym i rowerzystom realne zagrożenia na drodze. Reakcja na naszą kampanię przerosła nasze oczekiwania, dlatego w 2026 roku ruszamy w trasę ponownie, docierając z tym przesłaniem do jeszcze większej liczby osób.” – mówi Arek Nowiński, dyrektor zarządzający Volvo Car Poland.

Nauka przez doświadczenie

Volvo For Safety to mobilne miasteczko, które będzie dostępne w Kielcach 26 czerwca (piątek) – w godzinach 14.00 – 19.00, 27-28 czerwca (sobota i niedziela) w godzinach 11.00 – 19.00.

To przestrzeń zaprojektowana tak, by bezpieczeństwo nie było tylko teorią ale doświadczeniem, które zostaje z uczestnikami na dłużej.

Na uczestników czekać będą 12 symulatorów – w tym symulator zderzeń, czasu reakcji oraz symulator wagi przeciążeniowej, który pozwala zrozumieć, jak w trakcie wypadku zmienia się masa przedmiotów i ludzi. W miasteczku będzie można również bezpiecznie doświadczyć dachowania w modelu Volvo XC60 oraz zobaczyć, jak pozornie drobne elementy mogą mieć kluczowe znaczenie podczas wypadku.

Całość uzupełnią warsztaty i pokazy prowadzone przez ekspertów – od pierwszej pomocy po zasady bezpiecznego przewożenia dzieci i zwierząt.

Doświadczenie będzie można pogłębić w Laboratorium Kierowcy, sprawdzając refleks, koncentrację i koordynację.

Najmłodsi nauczą się zasad bezpieczeństwa w strefie Volvo Kids oraz w miasteczku ruchu drogowego. Czas umilą animatorki, konkursy z nagrodami ufundowanymi przez firmę PRO-MOT Autoryzowanego Dealera Volvo z Kielc.

Opiekunowie zwierząt znajdą dedykowaną przestrzeń Volvo Pets.

Będzie obecny Miś Pomocniś, który przez zabawę będzie edukował najmłodszych jak udzielać pierwszej pomocy.

Przez trzy dni czekają na mieszkańców Kielc konkursy z nagrodami dla najmłodszych i tych trochę starszych oraz ciekawe wykłady eksperckie z zakresu bezpieczeństwa.

Kierowcy będą mogli z bliska poznać najnowsze modele Volvo, także z gamy elektrycznych samochodów. Będzie możliwość odbycia jazd testowych każdym z nich.

Bezpieczeństwo w centrum filozofii Volvo

Volvo For Safety jest częścią filozofii marki – zero ofiar i zero wypadków. Od ponad sześciu dekad Volvo rozwija technologie bezpieczeństwa – od wprowadzenia trzypunktowych pasów bezpieczeństwa w 1959 roku po systemy wspomagające kierowcę i rozwiązania zapobiegające wypadkom.

Kwestie bezpieczeństwa stale są rozwijane przez Volvo. W 2026 roku, wraz z debiutem modelu Volvo EX60, wprowadzone zostały innowacyjne, wieloadaptacyjne pasy bezpieczeństwa, które dostosowują się do parametrów pasażera i przebiegu zdarzenia zmniejszając potencjalne obrażenia.

Volvo For Safety ma jeden cel – edukacja.

Bezpieczeństwo na drodze zaczyna się od świadomości oraz codziennych decyzji wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Serdecznie zapraszamy do miasteczka!

Prezydent Miasta Kielce – Agata Wojda, Miasto Kielce, Święto Kielc, PRO-MOT Autoryzowany Dealer Volvo oraz Volvo Car Poland.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

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