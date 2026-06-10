Ruszają kolejne remonty w Kielcach. Tym razem Nowaka-Jeziorańskiego i Jagiellońska

Prezydencki program drogowy wyraźnie nabiera tempa. Remonty ulic Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Jagiellońskiej to odpowiednio szósta i siódma inwestycja realizowana z tej puli.
Nowy asfalt i równe chodniki na Nowaka-Jeziorańskiego
Modernizacją ulicy Nowaka-Jeziorańskiego obejmie odcinek od skrzyżowania ze Starogórską do zbiegu z ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Kierowcy i piesi mogą spodziewać się kompleksowych zmian. Stara, zniszczona nawierzchnia zostanie całkowicie usunięta, a drogowy ułożą nowe warstwy asfaltu.
Zakres prac obejmuje:
- Frezowanie i ułożenie nowej nawierzchni jezdni,
- Wymianę zniszczonych krawężników,
- Punktowe remonty chodników,
- Regulację infrastruktury podziemnej (studzienek),
- Odtworzenie oznakowania poziomego.
Koszt tej inwestycji to 655 793,16 zł. Wykonawca będzie miał 90 dni na zakończenie prac od momentu podpisania umowy.
Duży remont ul. Jagiellońskiej za blisko 3 miliony złotych
Prace na ulicy Jagiellońskiej obejmą blisko 700-metrowy fragment od ulicy Krakowskiej do skrzyżowania z Karczówkowską i Kamińskiego.
Co istotne dla kierowców, nowa nawierzchnia pojawi się po obu stronach ulicy. Zakres robót będzie bliźniaczo podobny do prac na ul. Nowaka-Jeziorańskiego (frezowanie, nowy asfalt, wymiana krawężników, regulacja studzienek oraz modernizacja chodników).
Z racji skali inwestycji, jej koszt to aż 2 842 222,22 zł, a czas przewidziany na realizację zadania wynosi 120 dni.
Program „Kielce bez dziur” w liczbach
Inicjatywa mająca na celu poprawę stanu technicznego kieleckich dróg rozkręca się na dobre. Ciężki sprzęt pracuje już w innych rejonach miasta, a kolejne umowy są w drodze.
Prace trwają na ulicy Warszawskiej oraz Batalionów Chłopskich. A jeszcze przed wakacjami planowany jest remont Fosforytowej, Malików oraz Wrzosowej. Natomiast umowy na modernizacje ulic Jagiellońskiej i Nowaka-Jeziorańskiego będą podpisane w przyszłym tygodniu, dlatego niewykluczone, że pierwsze roboty rozpoczną się w czerwcu.
Kieleccy kierowcy muszą przygotować się na nadchodzące utrudnienia w ruchu, jednak efekt końcowy w postaci równej i bezpiecznej nawierzchni powinien zrekompensować chwilowe niedogodności. O szczegółowych zmianach w organizacji ruchu Miejski Zarząd Dróg będzie informował na bieżąco.