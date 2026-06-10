Ruszają kolejne remonty w Kielcach. Tym razem Nowaka-Jeziorańskiego i Jagiellońska

Prezydencki program drogowy wyraźnie nabiera tempa. Remonty ulic Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Jagiellońskiej to odpowiednio szósta i siódma inwestycja realizowana z tej puli.

Nowy asfalt i równe chodniki na Nowaka-Jeziorańskiego

Modernizacją ulicy Nowaka-Jeziorańskiego obejmie odcinek od skrzyżowania ze Starogórską do zbiegu z ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Kierowcy i piesi mogą spodziewać się kompleksowych zmian. Stara, zniszczona nawierzchnia zostanie całkowicie usunięta, a drogowy ułożą nowe warstwy asfaltu.

Zakres prac obejmuje:

Frezowanie i ułożenie nowej nawierzchni jezdni,

Wymianę zniszczonych krawężników,

Punktowe remonty chodników,

Regulację infrastruktury podziemnej (studzienek),

Odtworzenie oznakowania poziomego.

Koszt tej inwestycji to 655 793,16 zł. Wykonawca będzie miał 90 dni na zakończenie prac od momentu podpisania umowy.

Duży remont ul. Jagiellońskiej za blisko 3 miliony złotych

Prace na ulicy Jagiellońskiej obejmą blisko 700-metrowy fragment od ulicy Krakowskiej do skrzyżowania z Karczówkowską i Kamińskiego.

Co istotne dla kierowców, nowa nawierzchnia pojawi się po obu stronach ulicy. Zakres robót będzie bliźniaczo podobny do prac na ul. Nowaka-Jeziorańskiego (frezowanie, nowy asfalt, wymiana krawężników, regulacja studzienek oraz modernizacja chodników).

Z racji skali inwestycji, jej koszt to aż 2 842 222,22 zł, a czas przewidziany na realizację zadania wynosi 120 dni.

Program „Kielce bez dziur” w liczbach

Inicjatywa mająca na celu poprawę stanu technicznego kieleckich dróg rozkręca się na dobre. Ciężki sprzęt pracuje już w innych rejonach miasta, a kolejne umowy są w drodze.

Prace trwają na ulicy Warszawskiej oraz Batalionów Chłopskich. A jeszcze przed wakacjami planowany jest remont Fosforytowej, Malików oraz Wrzosowej. Natomiast umowy na modernizacje ulic Jagiellońskiej i Nowaka-Jeziorańskiego będą podpisane w przyszłym tygodniu, dlatego niewykluczone, że pierwsze roboty rozpoczną się w czerwcu.

Kieleccy kierowcy muszą przygotować się na nadchodzące utrudnienia w ruchu, jednak efekt końcowy w postaci równej i bezpiecznej nawierzchni powinien zrekompensować chwilowe niedogodności. O szczegółowych zmianach w organizacji ruchu Miejski Zarząd Dróg będzie informował na bieżąco.