Ruszają kolejne remonty w Kielcach. Tym razem Nowaka-Jeziorańskiego i Jagiellońska

Wiktoria Kmiecik
2026-06-10 10:05

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach rozstrzygnął przetargi na modernizację kolejnych kluczowych odcinków dróg. Prace w ramach popularnego programu „Kielce bez dziur” mogą ruszyć jeszcze w czerwcu. Łączny koszt nowo ogłoszonych inwestycji to ponad 3,5 miliona złotych.

Ulica Jagiellońska w Kielcach

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Autor: UM Kielce/ Materiały prasowe

Prezydencki program drogowy wyraźnie nabiera tempa. Remonty ulic Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Jagiellońskiej to odpowiednio szósta i siódma inwestycja realizowana z tej puli.

Nowy asfalt i równe chodniki na Nowaka-Jeziorańskiego

Modernizacją ulicy Nowaka-Jeziorańskiego obejmie odcinek od skrzyżowania ze Starogórską do zbiegu z ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Kierowcy i piesi mogą spodziewać się kompleksowych zmian. Stara, zniszczona nawierzchnia zostanie całkowicie usunięta, a drogowy ułożą nowe warstwy asfaltu.

Zakres prac obejmuje:

  • Frezowanie i ułożenie nowej nawierzchni jezdni,
  • Wymianę zniszczonych krawężników,
  • Punktowe remonty chodników,
  • Regulację infrastruktury podziemnej (studzienek),
  • Odtworzenie oznakowania poziomego.

Koszt tej inwestycji to 655 793,16 zł. Wykonawca będzie miał 90 dni na zakończenie prac od momentu podpisania umowy.

Duży remont ul. Jagiellońskiej za blisko 3 miliony złotych

Prace na ulicy Jagiellońskiej obejmą blisko 700-metrowy fragment od ulicy Krakowskiej do skrzyżowania z Karczówkowską i Kamińskiego.

Co istotne dla kierowców, nowa nawierzchnia pojawi się po obu stronach ulicy. Zakres robót będzie bliźniaczo podobny do prac na ul. Nowaka-Jeziorańskiego (frezowanie, nowy asfalt, wymiana krawężników, regulacja studzienek oraz modernizacja chodników).

Z racji skali inwestycji, jej koszt to aż 2 842 222,22 zł, a czas przewidziany na realizację zadania wynosi 120 dni.

Program „Kielce bez dziur” w liczbach

Inicjatywa mająca na celu poprawę stanu technicznego kieleckich dróg rozkręca się na dobre. Ciężki sprzęt pracuje już w innych rejonach miasta, a kolejne umowy są w drodze. 

Prace trwają na ulicy Warszawskiej oraz Batalionów Chłopskich. A jeszcze przed wakacjami planowany jest remont Fosforytowej, Malików oraz Wrzosowej. Natomiast umowy na modernizacje ulic Jagiellońskiej i Nowaka-Jeziorańskiego będą podpisane w przyszłym tygodniu, dlatego niewykluczone, że pierwsze roboty rozpoczną się w czerwcu. 

Kieleccy kierowcy muszą przygotować się na nadchodzące utrudnienia w ruchu, jednak efekt końcowy w postaci równej i bezpiecznej nawierzchni powinien zrekompensować chwilowe niedogodności. O szczegółowych zmianach w organizacji ruchu Miejski Zarząd Dróg będzie informował na bieżąco.

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