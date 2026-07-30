Seniorzy pokochali to miejsce w Świętokrzyskiem. Słynie z leczniczych wód i niezwykłego spokoju

Dlaczego Solec-Zdrój wyróżnia się na mapie uzdrowisk?

Miejscowość ta, licząca około 700 stałych mieszkańców, zlokalizowana jest na nasłonecznionym Ponidziu, zaledwie 18 kilometrów od popularnego Buska-Zdroju. Choć oba kurorty współpracują, uzdrowisko Solec-Zdrój zachowało bardziej kameralny charakter, co przyciąga gości ceniących ciszę i bliskość natury.

Specyficzny mikroklimat tego miejsca określany jest jako łagodny i umiarkowanie bodźcowy, z dużą liczbą dni słonecznych oraz bezwietrznych. Takie warunki sprzyjają skuteczności prowadzonych tu kuracji, a oddalenie od dużych ośrodków przemysłowych gwarantuje czyste powietrze.

Wody siarczkowe o unikalnym składzie

Fundamentem tutejszego lecznictwa są wody siarczkowe czerpane ze źródła „Malina”. Jest to solanka siarczkowo-bromkowo-jodkowo-borowa o najwyższej na świecie zawartości aktywnych związków siarki. Już w XIX wieku profesor Józef Dietl, znany lekarz i promotor polskiej balneologii, twierdził, że skuteczność soleckich wód pozwala konkurować z najbardziej znanymi zagranicznymi zdrojami.

Wody lecznicze z Solca-Zdroju znajdują zastosowanie w terapii wielu schorzeń. Balneoterapia oparta na tych zasobach działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i pobudza tkanki do regeneracji.

Co interesujące, na bazie tutejszej wody produkowane są leki, co stanowi rzadkość w skali światowej i potwierdza medyczne znaczenie tutejszych ujęć.

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Baseny mineralne – jedyne takie miejsce w kraju

Nowoczesne oblicze Solca-Zdroju reprezentują Solec-Zdrój baseny mineralne. Jest to jedyny w Polsce kompleks, który łączy funkcje rekreacyjne z wykorzystaniem wysoko zmineralizowanej wody mineralnej. Obiekt oferuje basen solankowo-siarczkowy, baseny rekreacyjne oraz strefę saun i wellness.

Z basenów tych można korzystać przez cały rok, co sprawia, że miejscowość jest celem wyjazdów nie tylko w sezonie letnim, ale i zimowym. Infrastruktura pozwala na łączenie profilaktyki zdrowotnej z aktywnym wypoczynkiem w wodzie o właściwościach leczniczych.

Autor: facebook.com/swietokrzyskie.pro/ Archiwum prywatne

Ślady historii i zabytkowa architektura

Historia miejscowości sięga XIV wieku, a początki działalności uzdrowiskowej datuje się na rok 1837. Założycielem kurortu był Karol Godeffroy, który jako pierwszy dostrzegł potencjał tutejszych źródeł.

Spacerując po Solcu, można napotkać liczne Solec-Zdrój atrakcje o charakterze zabytkowym:

Łazienki – klasycystyczny budynek z lat 20. XX wieku, który powstał w miejscu dawnych drewnianych obiektów zniszczonych przez pożary

– klasycystyczny budynek z lat 20. XX wieku, który powstał w miejscu dawnych drewnianych obiektów zniszczonych przez pożary Willa „Irena ” – wzniesiona w 1919 roku, przetrwała wojny w niemal nienaruszonym stanie

” – wzniesiona w 1919 roku, przetrwała wojny w niemal nienaruszonym stanie Willa „Prus” – dawna rezydencja właścicieli uzdrowiska, rodziny Daniewskich, wybudowana około 1920 roku

– dawna rezydencja właścicieli uzdrowiska, rodziny Daniewskich, wybudowana około 1920 roku Kościół św. Mikołaja – budowla z XX wieku, w której ścianę wmurowano renesansową płytę nagrobną Samuela Zborowskiego.

Park zdrojowy Solec-Zdrój i lokalne atrakcje

Centralnym punktem miejscowości jest park zdrojowy Solec-Zdrój. To obszar ze starodrzewem, gdzie obok rodzimych gatunków rosną egzotyczne drzewa, takie jak sosna wejmutka, platan czy świerk balsamiczny. Symbolem parku stała się potężna magnolia rosnąca przy Willi Irena, która w okresie kwitnienia jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych cech kurortu.

Dla osób szukających aktywności przygotowano ścieżki dydaktyczne, w tym Aleję Aromaterapii, gdzie rozmieszczono tablice informacyjne o roślinach wydzielających olejki eteryczne. Miłośnicy wody mogą korzystać z zalewu retencyjno-rekreacyjnego z plażą oraz infrastrukturą do uprawiania sportów wodnych.

Dla kogo regeneracja w Solcu-Zdroju?

Solec-Zdrój wybierają osoby, dla których priorytetem jest spokój. Brak wielkomiejskiego gwaru i kameralna atmosfera sprawiają, że regeneracja sił przebiega tu w sposób naturalny. Uzdrowisko przyciąga zarówno kuracjuszy korzystających z refundacji NFZ, jak i gości prywatnych, w tym osoby z zagranicy.

Dojazd do miejscowości ułatwiają nowoczesne formy transportu, takie jak przejazdy „od drzwi do drzwi” realizowane przez system Hoper, który dowozi pasażerów bezpośrednio pod wybrane sanatorium czy hotel. Na miejscu można również skorzystać z przejazdów meleksem, co pozwala na spokojne zwiedzanie okolicy.

Uzdrowiska w Świętokrzyskiem mają wiele do zaoferowania, ale Solec-Zdrój buduje swoją pozycję na unikalnym połączeniu światowej klasy wód leczniczych z atmosferą, której nie zakłóca masowa turystyka. To miejsce dla tych, którzy od wypoczynku w Świętokrzyskiem oczekują czegoś więcej niż tylko zmiany otoczenia – oczekują realnego wpływu na zdrowie i kondycję organizmu