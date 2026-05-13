„Skonsultuj się z farmaceutą” – profilaktyka chorób neurodegeneracyjnych w Kielcach

Celem inicjatywy, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji (PTSF), jest nie tylko edukacja zdrowotna, ale także budowanie świadomości na temat roli farmaceuty w procesie leczenia.

Dlaczego choroby neurodegeneracyjne?

Wybór tegorocznego tematu nie jest przypadkowy. Jak podkreśla Jakub Dziczkowski, przewodniczący kieleckiego oddziału PTSF oraz student III roku farmacji na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, jest to wyzwanie o skali globalnej.

„Z zachorowalnością na te choroby z roku na rok walczy nie tylko Europa, ale cały świat. Ich częstotliwość wzrasta drastycznie, a głównym czynnikiem ryzyka jest wiek – im osoba starsza, tym większa szansa na zachorowanie” – wyjaśnia Jakub Dziczkowski.

Choroby te polegają na stopniowej degradacji neuronów, co prowadzi do nieodwracalnych zmian w organizmie. Do najczęściej spotykanych należą choroba Alzheimera oraz choroba Parkinsona.

Co czeka na mieszkańców Kielc?

Finał akcji w Kielcach zaplanowano na 16 maja w godzinach 10:00–16:00 w Galerii Korona przy ul. Warszawskiej. Program wydarzenia łączy badania profilaktyczne z bogatą ofertą edukacyjną. Uczestnicy będą mogli wykonać:

Pomiar ciśnienia tętniczego.

Badanie profilu lipidowego (z krwi włośniczkowej).

Badanie poziomu glikemii.

Dodatkowo przewidziano pomiary saturacji oraz analizę składu ciała.

Oprócz badań, na miejscu dostępne będzie stanowisko eksperckie.

„Będzie z nami pani doktor nauk farmaceutycznych, która chętnie poradzi w sprawach nie tylko chorób neurodegeneracyjnych, ale też innych problemów ze zdrowiem czy kwestii związanych z lekami” – zapowiada Dziczkowski.

Atrakcje dla każdego

Organizatorzy zadbali o to, by wydarzenie było przystępne dla całych rodzin. Na najmłodszych czeka specjalny kącik z malowaniem buziek. Starsi uczestnicy będą mogli zapoznać się z podstawami receptury aptecznej, w tym z nauką przygotowywania maści, a także dowiedzieć się więcej o idei dawstwa szpiku kostnego.

W akcję zaangażowana jest również Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska, która objęła wydarzenie patronatem honorowym.