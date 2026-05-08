„Pierwsza Praca u Marszałka” – nowa szansa dla absolwentów w województwie świętokrzyskim

W murach Politechniki Świętokrzyskiej, ogłoszono inicjatywę, która ma stać się „mostem” między edukacją a rynkiem pracy. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, w towarzystwie przedstawicieli uczelni oraz Zarządu Województwa, zaprezentowała program „Pierwsza Praca u Marszałka”. Projekt jest bezpośrednią odpowiedzią na wyzwaniademograficzne regionu i ma na celu przekonanie młodych ludzi, że świętokrzyskie to idealne miejsce do budowania kariery.

Stabilizacja na start

Program oferuje 10 stanowisk urzędniczych na poziomie podinspektora. To nie są staże, lecz realne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (od 3 do 12 miesięcy) z pełnym wdrożeniem, w tym służbą przygotowawczą i ślubowaniem.

- Chcemy, aby województwo świętokrzyskie nie było tylko miejscem kształcenia, ale również miejscem, gdzie można z sukcesem rozpocząć karierę – podkreślała Marszałek Janik.

Gdzie czekają etaty?

Zamówienia Publiczne (2 stanowiska).

Fundusze Europejskie (3 stanowiska w różnych departamentach).

Budżet i Finanse, Kontrola, Środowisko, Transport, Nieruchomości (po 1 stanowisku).

Dla kogo ta oferta?

Inicjatywa skierowana jest do absolwentów z rocznika 2025/2026. Urząd Marszałkowski poszukuje młodych ekspertów z zakresu prawa, administracji, ekonomii, ale także inżynierii, energetyki czy ochrony środowiska. Jak zaznaczył Sekretarz Województwa Mariusz Bodo, rekrutacja wystartuje już w sierpniu, tak aby 1 października nowi pracownicy mogli oficjalnie dołączyć do zespołu.

Szerokie wsparcie dla młodych

Program „Pierwsza Praca u Marszałka” to tylko część większej strategii. Samorząd przypomina również o dofinansowaniach z Bazy Usług Rozwojowych (do 8,5 tys. zł na kursy) oraz stypendiach dla studentów kierunków deficytowych w wysokości 1,5 tys. zł miesięcznie.

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej, prof. Zbigniew Koruba, podkreślił wagę tej współpracy:

-Nasi specjaliści od sztucznej inteligencji czy cyberbezpieczeństwa zyskują realną alternatywę dla wyjazdu z regionu.

Dzięki temu potencjał młodych talentów zostanie wykorzystany przy najważniejszych inwestycjach w województwie świętokrzyskim.