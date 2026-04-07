Śmiertelny finał przejażdżki motorowerem. Pijany 25-latek wjechał do rowu

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2026-04-07 15:49

Trzymiesięczny areszt zastosował sąd wobec 25-letniego kierowcy, który w sobotę doprowadził do tragicznego wypadku motoroweru w województwie świętokrzyskim. Mężczyzna miał w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu, gdy na zakręcie stracił panowanie nad maszyną i wpadł do przydrożnego rowu. Zginęła 50-letnia pasażerka. Prokuratura przedstawiła mu już oficjalne zarzuty.

Śmiertelny wypadek w miejscowości Nowek. Pasażerka zmarła na miejscu

W sobotę, 4 kwietnia włoszczowska policja zatrzymała 25-latka odpowiedzialnego za spowodowanie śmiertelnego wypadku. W miejscowości Nowek mężczyzna prowadził motorower marki Honda, jako pasażerkę wiózł 50-letnią kobietę. Ustalenia funkcjonariuszy wskazują, że żadne z nich nie miało na głowie kasku. Przejażdżka zakończyła się dramatycznie na jednym z zakrętów lokalnej trasy, gdzie kierowca nie zapanował nad maszyną. Pojazd z impetem zjechał z asfaltu i wylądował w przydrożnym rowie. Natychmiast po zgłoszeniu na miejsce dotarły służby, które podjęły walkę o życie poszkodowanej. Niestety, mimo długotrwałej reanimacji, wezwany lekarz musiał stwierdzić zgon kobiety. Mundurowi przebadali alkomatem 25-letniego kierującego. Mężczyzna miał w organizmie około 1,5 promila alkoholu. Trafił do policyjnej celi.

Zarzuty dla kierowcy motoroweru. Grozi mu wieloletnia odsiadka

Śledczy z Prokuratury Rejonowej we Włoszczowie postawili już zarzuty sprawcy tragedii. 25-latek usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości oraz prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu. Decyzją miejscowego wymiaru sprawiedliwości podejrzany spędzi najbliższe trzy miesiące w tymczasowym areszcie. Trwa gromadzenie materiału dowodowego, który pozwoli odtworzyć dokładny przebieg zdarzeń z feralnej soboty. W najbliższych dniach zaplanowano również sekcję zwłok 50-latki. Za spowodowanie tragedii po pijanemu młodemu kierowcy grozi kara wielu lat pozbawienia wolności.

