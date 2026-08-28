Śmiertelny wypadek motocyklisty!

W czwartkowy wieczór, około godziny 21:30, w miejscowości Wrocieryż, doszło do tragicznego wypadku. 26-letni mężczyzna poruszający się motocyklem marki Kawasaki, wypadł z drogi, a następnie uderzył w drzewo i zginął na miejscu. O zdarzeniu poinformował mężczyzna, który przejeżdżał obok. Na miejscu pracowała policja pod nadzorem prokuratora.