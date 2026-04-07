Śmiertelny wypadek w Piekoszowie. Pociąg relacji Wrocław-Lublin potrącił mężczyznę

Do zdarzenia doszło we wtorkowe południe (7 kwietnia). O godzinie 12:30 dyżurny kieleckiej policji otrzymał zgłoszenie o wypadku, do którego doszło na trasie kolejowej w kierunku Kielc. Pociąg pasażerski potrącił osobę znajdującą się bezpośrednio na torowisku.

Ofiara zginęła na miejscu

Siła uderzenia była tak duża, że osoba poszkodowana poniosła śmierć na miejscu. Jak informuje Jacek Borek z kieleckiej policji, obecnie trwa zabezpieczanie śladów:

W tym momencie trwają czynności pod nadzorem prokuratora zmierzające do ustalenia okoliczności przebiegu oraz tego, kto uległ temu nieszczęśliwemu wypadkowi.

Ubiór potrąconego wskazuje, że prawdopodobnie mógł to być mężczyzna.

Pasażerowie muszą liczyć się z poważnymi opóźnieniami w ruchu kolejowym na tym odcinku. Służby badają, dlaczego człowiek znalazł się w miejscu niedozwolonym i czy był to nieszczęśliwy wypadek.