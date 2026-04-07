Śmiertelny wypadek w Piekoszowie. Pociąg relacji Wrocław-Lublin potrącił mężczyznę

Weronika Wawszczyk
Weronika Wawszczyk
2026-04-07 13:55

Tragedia na torach w województwie świętokrzyskim. W miejscowości Piekoszów pod kołami pociągu relacji Wrocław – Lublin zginęła jedna osoba. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują służby, które próbują ustalić tożsamość ofiary.

Do zdarzenia doszło we wtorkowe południe (7 kwietnia). O godzinie 12:30 dyżurny kieleckiej policji otrzymał zgłoszenie o wypadku, do którego doszło na trasie kolejowej w kierunku Kielc. Pociąg pasażerski potrącił osobę znajdującą się bezpośrednio na torowisku.

Ofiara zginęła na miejscu

Siła uderzenia była tak duża, że osoba poszkodowana poniosła śmierć na miejscu. Jak informuje Jacek Borek z kieleckiej policji, obecnie trwa zabezpieczanie śladów:

W tym momencie trwają czynności pod nadzorem prokuratora zmierzające do ustalenia okoliczności przebiegu oraz tego, kto uległ temu nieszczęśliwemu wypadkowi.

Ubiór potrąconego wskazuje, że prawdopodobnie mógł to być mężczyzna.

Pasażerowie muszą liczyć się z poważnymi opóźnieniami w ruchu kolejowym na tym odcinku. Służby badają, dlaczego człowiek znalazł się w miejscu niedozwolonym i czy był to nieszczęśliwy wypadek.

