Świętokrzyskie. Prawie 50 pijanych kierowców w jeden weekend. Policja podsumowuje święta

Święta Wielkanocne to dla policjantów czas intensywnej pracy. Mundurowi skupiali się przede wszystkim na kontrolowaniu prędkości, sprawdzaniu trzeźwości oraz obsłudze zdarzeń drogowych. Niestety, mimo licznych apeli o rozwagę, nie obyło się bez niebezpiecznych incydentów.
Tragiczny bilans na drogach
Od Wielkiego Piątku do Lanego Poniedziałku na drogach województwa świętokrzyskiego doszło do 7 wypadków drogowych. W ich wyniku obrażenia odniosło 13 osób, a jedna osoba zginęła.
Oprócz poważnych wypadków, funkcjonariusze interweniowali przy 112 kolizjach, które w większości wynikały z chwilowej nieuwagi lub niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze.
Alkohol i brawura wciąż największym zagrożeniem
Policjanci położyli duży nacisk na eliminowanie z ruchu skrajnie nieodpowiedzialnych kierowców. Statystyki są niepokojące:
- 45 kierujących wsiadło za kółko pod wpływem alkoholu.
- 17 osób straciło prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym.
Bezpieczeństwo to wspólna sprawa
Choć okres wzmożonych kontroli świątecznych dobiegł końca, policja przypomina, że dbałość o bezpieczeństwo nie kończy się wraz z powrotem do domu. Funkcjonariusze zapowiadają, że rutynowe działania wymierzone w piratów drogowych i nietrzeźwych kierowców będą kontynuowane z równą surowością w nadchodzących dniach.