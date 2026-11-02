Od rezydencji dyrektora fabryki amunicji do zapomnienia

Historia tego miejsca jest niezwykle barwna. Gmach powstał jako reprezentacyjna rezydencja dla dyrektorów starachowickiej Fabryki Amunicji, którzy zamieszkiwali go do 1939 roku.

Po II wojnie światowej obiekt stopniowo tracił dawny blask, choć przez blisko ćwierć wieku mieściło się w nim Przedszkole Miejskie. Po jego zamknięciu na początku lat 90. XX wieku pałacyk opustoszał i przez całe dekady niszczał.

Metamorfoza za 12,5 miliona złotych. Co się zmieniło?

Prace rewitalizycyjne ruszyły w maju 2022 roku i objęły kompleksową odnowę zabytku oraz dobudowę zupełnie nowej części. Inwestycję sfinansowano dzięki wsparciu z funduszy norweskich oraz unijnych.

Historyczny budynek odzyskał oryginalną drewnianą stolarkę oraz stylowe lukarny. Od strony północno-wschodniej dobudowano nowoczesne skrzydło z dużymi przeszkleniami, połączone ze starym obiektem dyskretnym łącznikiem. Kompleks zyskał także urokliwą oranżerię i kawiarnię.

Centrum Kreatywności Pałacyk – nowe serce miasta

Po oficjalnym otwarciu w marcu 2024 roku obiekt zyskał nowe życie jako Centrum Kreatywności Pałacyk. Stał się nowym „Impact Hubem” – miejscem integracji i wymiany doświadczeń.

W nowej części powstała sala konferencyjno-wykładowa na 100 osób. Obiekt tętni życiem, służąc młodzieży, seniorom, przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym. Całość dostosowano w pełni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wskazówka dla turystów: jak trafić do Pałacyku?

Centrum Kreatywności Pałacyk mieści się w Starachowicach przy ulicy Konstytucji 3 Maja 15, tuż przy zrewitalizowanym Parku Miejskim.

Obiekt jest ogólnodostępny dla mieszkańców i turystów. Warto wstąpić tu na aromatyczną kawę, wziąć udział w warsztatach lub odpocząć w otaczającym go zielonym parku