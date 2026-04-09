Bajkowe krajobrazy Ponidzia

Nie bez powodu Ponidzie nazywane jest „Polską Toskanią”. Tutejsze pagórki, pocięte miedzami i pasami różnych upraw, tworzą geometryczną mozaikę, która najpiękniej wygląda właśnie w maju.

Grodzisko w Stradowie to punkt obowiązkowy. Pozostałości ogromnego, wczesnośredniowiecznego grodu robią wrażenie skalą, ale to panorama zapiera dech w piersiach. Stojąc na wysokich wałach, widzimy niekończące się pofalowane pola. To idealne miejsce na piknik. Przestrzeń jest tak ogromna, że bez trudu znajdziemy swój własny kawałek zbocza. Krótki spacer na szczyt Góry Świętej Anny wynagrodzi Cię widokiem na dolinę Nidy. Znajdziecie spokój, którego próżno szukać w dużych kurortach.

Ponidzie to idealny pomysł na majówkę bez tłumów

Nida to jedna z najbardziej leniwych i malowniczych rzek w Polsce. Jej liczne meandry i starorzecza tworzą unikalny mikroklimat.

Kajaki w wersji „light”: Spływ Nidą to czysta przyjemność, nawet dla nowicjuszy. Rzeka jest płytka i spokojna. Płynąc przez Nadnidziański Park Krajobrazowy, masz szansę zobaczyć rzadkie ptaki i nienaruszoną przyrodę, nie walcząc o miejsce w „korku” z innymi kajakami.

Sosna na szczudłach w Wełczu: Przyrodnicza ciekawostka, która wygląda jak wyjęta z filmu fantasy. System korzeniowy drzewa jest całkowicie odsłonięty, tworząc „nogi”, pod którymi można swobodnie przejść.

Dlaczego na Ponidzie warto przyjechać w majówkę?

W przeciwieństwie do Łysogór czy miast, Ponidzie nie posiada jednej, centralnej atrakcji, która kumuluje wszystkich turystów. Ruch rozkłada się na dziesiątki kilometrów ścieżek rowerowych, polnych dróg i małych miasteczek. Warto zabrać ze sobą rower. Ponidzie jest stworzone do turystyki rowerowej. Przejazd lokalnymi drogami między Buskiem-Zdrojem, Wiślicą a Pińczowem to najlepszy sposób na poczucie wolności, której tak bardzo szukamy podczas długiego weekendu.

Wielki powrót legendy. Ciuchcia "Ponidzie" przechodzi metamorfozę

Rewitalizacja kolejki to projekt o ogromnej skali, którego wartość wynosi blisko 29 mln zł. Lwia część tej kwoty, niemal 26 mln zł, pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład, natomiast około 3 mln zł dołożył budżet województwa świętokrzyskiego. Inwestycja, zarządzana przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, ma na celu nie tylko ochronę zabytku, ale przede wszystkim stworzenie nowoczesnego produktu turystycznego – „żywego muzeum na torach”. Zakończenie rewitalizacji planowane jest na kwiecień 2026 roku. Po zakończeniu wszystkich odbiorów technicznych i „ostatnich szlifów”, turyści będą mogli podróżować komfortowo po całej, 34-kilometrowej trasie łączącej Jędrzejów z Pińczowem.