Świętokrzyskie. 11-latek groził młodszemu koledze nożem. Sprawa trafi do sądu rodzinnego

Dawid Bąk
2026-10-20 13:00

W Sądzie Rodzinnym znajdzie się sprawa 11 – latka, który na jednej z grup społecznościowych groził o rok młodszemu koledze pozbawieniem życia przy użyciu noża. 10 – latek z obawy o własne bezpieczeństwo zwrócił się po pomoc do nauczycieli, którzy otoczyli go opieką, zabezpieczyli materiał dowodowy i powiadomili Policję. To ważna i właściwa reakcja na zagrożenie. W sieci nie ma miejsca na groźby i zastraszanie.

Srebrny radiowóz z napisem Policja. O interwencji służb w sprawie gróźb 11-latka przeczytasz na Eska Kielce.
Autor: Manuel Esteban/ Shutterstock

Groził koledze pozbawieniem życia

W poniedziałek (19.10) opatowscy policjanci dostali sygnał od nauczycieli jednej ze szkół na terenie powiatu, że w przestrzeni internetowej pojawiły się groźby pozbawienia życia przy użyciu noża. Ich autorem miał być uczeń piątej klasy szkoły podstawowej a adresatem o rok młodszy kolega.

10 – latek w obawie o własne bezpieczeństwo zachował się właściwie i zwrócił się po pomoc do nauczycieli. Reakcja pedagogów również była właściwa, ponieważ niezwłocznie otoczyli chłopca opieką, zabezpieczyli dostępne w sieci informacje i powiadomili Policję. Skierowani na miejsce mundurowi po rozpoznaniu sytuacji i analizie zebranych informacji zdecydowali, że sprawa zostanie przekazania do Sądu Rodzinnego, przed którym ze swojego zachowania będzie tłumaczył się 11 – latek - relacjonuje Katarzyna Czesna Wójcik, oficer prasowy KPP w Opatowie.

Bezpieczeństwo zależy od naszej reakcji

Bezpieczeństwo w sieci i w życiu realnym zależy również od naszej reakcji. Groźby, nękanie i zastraszanie w internecie nie powinny być bagatelizowane ani traktowane jako żart. 

W przypadku otrzymania niepokojących wiadomości warto zachować ich treść i zrzuty ekranu, nie wdawać się w eskalującą wymianę wiadomości oraz poinformować zaufaną osobę dorosłą. Rodzice i nauczyciele powinni uważnie reagować na sygnały świadczące o tym, że dziecko może doświadczać przemocy w sieci lub samo ją stosuje - apeluje policja.

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