Świętokrzyskie. 11-latek groził młodszemu koledze nożem. Sprawa trafi do sądu rodzinnego

Groził koledze pozbawieniem życia

W poniedziałek (19.10) opatowscy policjanci dostali sygnał od nauczycieli jednej ze szkół na terenie powiatu, że w przestrzeni internetowej pojawiły się groźby pozbawienia życia przy użyciu noża. Ich autorem miał być uczeń piątej klasy szkoły podstawowej a adresatem o rok młodszy kolega.

10 – latek w obawie o własne bezpieczeństwo zachował się właściwie i zwrócił się po pomoc do nauczycieli. Reakcja pedagogów również była właściwa, ponieważ niezwłocznie otoczyli chłopca opieką, zabezpieczyli dostępne w sieci informacje i powiadomili Policję. Skierowani na miejsce mundurowi po rozpoznaniu sytuacji i analizie zebranych informacji zdecydowali, że sprawa zostanie przekazania do Sądu Rodzinnego, przed którym ze swojego zachowania będzie tłumaczył się 11 – latek - relacjonuje Katarzyna Czesna Wójcik, oficer prasowy KPP w Opatowie.

Bezpieczeństwo zależy od naszej reakcji

Bezpieczeństwo w sieci i w życiu realnym zależy również od naszej reakcji. Groźby, nękanie i zastraszanie w internecie nie powinny być bagatelizowane ani traktowane jako żart.