Świętokrzyskie. Kierujący hulajnogą miał blisko 2 promile i... 10-kilogramowy ładunek

Pijany kierowca hulajnogi w powiecie sandomierskim

Wczoraj funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego sandomierskiej jednostki podczas patrolu zauważyli kierującego hulajnoga elektryczną, którego tor jazdy wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. 34-letni mężczyzna, mieszkaniec gminy Łoniów ponadto poruszał się drogą wojewódzką w miejscowości Świniary Nowe, mimo że powinien korzystać z chodnika.

Dodatkowo mężczyzna przewoził na hulajnodze ładunek w postaci worka z zawartością o wadze ok. 10 kilogramów, co jeszcze bardziej wpływało na złą stabilność pojazdu i bezpieczeństwo jazdy. Co najgorsze, przeprowadzone badanie stanu trzeźwości potwierdziło przypuszczenia policjantów – kierujący miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. W związku z popełnionymi wykroczeniami funkcjonariusze sporządzili dokumentację do wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Sandomierzu - relacjonuje Iwona Paluch, oficer prasowy KPP w Sandomierzu.

Policja przypomina, że korzystanie z hulajnogi wymaga przestrzegania przepisów oraz zachowania zdrowego rozsądku. Alkohol oraz lekceważenie zasad ruchu drogowego mogą doprowadzić do tragedii.