Świętokrzyskie. Kierujący hulajnogą miał blisko 2 promile i... 10-kilogramowy ładunek

Dawid Bąk
2026-06-24 12:34

Czy hulajnoga elektryczna może stać się zagrożeniem na drodze? Niestety tak – zwłaszcza gdy kierujący wsiada na nią po alkoholu. Przekonał się o tym mieszkaniec powiatu sandomierskiego, którego niebezpieczna jazda zwróciła uwagę policjantów ruchu drogowego.

Kierujący hulajnogą miał blisko 2 promile i... 10-kilogramowy ładunek
Autor: Świętokrzyska Policja/ Materiały prasowe

Pijany kierowca hulajnogi w powiecie sandomierskim

Wczoraj funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego sandomierskiej jednostki podczas patrolu zauważyli kierującego hulajnoga elektryczną, którego tor jazdy wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. 34-letni mężczyzna, mieszkaniec gminy Łoniów ponadto poruszał się drogą wojewódzką w miejscowości Świniary Nowe, mimo że powinien korzystać z chodnika.

Dodatkowo mężczyzna przewoził na hulajnodze ładunek w postaci worka z zawartością o wadze ok. 10 kilogramów, co jeszcze bardziej wpływało na  złą stabilność pojazdu i bezpieczeństwo jazdy. Co najgorsze, przeprowadzone badanie stanu trzeźwości potwierdziło przypuszczenia policjantów – kierujący miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. W związku z popełnionymi wykroczeniami funkcjonariusze sporządzili dokumentację do wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Sandomierzu - relacjonuje Iwona Paluch, oficer prasowy KPP w Sandomierzu.

Policja przypomina, że korzystanie z hulajnogi wymaga przestrzegania przepisów oraz zachowania zdrowego rozsądku. Alkohol oraz lekceważenie zasad ruchu drogowego mogą doprowadzić do tragedii.

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