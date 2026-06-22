Koniec utrudnień w Morawicy na DK73! Wicewojewoda Michał Skotnicki podał termin finału prac

Weronika Wawszczyk
Weronika Wawszczyk
2026-06-22 10:00

Kierowcy podróżujący drogą krajową nr 73 (DK73) w województwie świętokrzyskim mogą powoli zacierać ręce. Kluczowa dla regionu inwestycja drogowa wkracza w decydującą fazę. Choć obecna sytuacja na trasie wymaga od nas sporych pokładów cierpliwości, znamy już realną perspektywę zakończenia prac. Kiedy znikną korki w Morawicy?

Szeroka droga krajowa nr 73 w Morawicy, przed modernizacją. Na dwupasmowej trasie, oddzielonej barierką od chodnika i ścieżki rowerowej, widać samochody osobowe i ciężarowe, świadczące o dużym natężeniu ruchu. Więcej o utrudnieniach i ich końcu przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Piotr Stańczak

Kiedy koniec remontu w Morawicy? 

Według oficjalnych informacji płynących z Urzędu Wojewódzkiego, roboty na obwodnicy Morawicy postępują zgodnie z harmonogramem. Wicewojewoda świętokrzyski, Michał Skotnicki, uspokaja mieszkańców oraz kierowców i potwierdza, że drogowcy radzą sobie bardzo dobrze.

Obecna organizacja ruchu – obejmująca uciążliwe przewężenia oraz tymczasową sygnalizację świetlną – mocno daje się we znaki wszystkim podróżującym. Na szczęście finał jest blisko.

Jeszcze trochę cierpliwości dla naszych kierowców, mieszkańców. (...) być może w październiku już zostanie cała inwestycja oddana i nie będzie się korkowało – podkreśla wicewojewoda Michał Skotnicki.

Nowa organizacja ruchu i kluczowe usprawnienia na DK73

Modernizacja trasy to nie tylko nowa nawierzchnia, ale przede wszystkim przemyślana infrastruktura, która diametralnie zmieni komfort i bezpieczeństwo jazdy. Po zakończeniu inwestycji kierowcy zyskają:

  • Płynność ruchu: Otwarcie pełnej obwodnicy raz na zawsze zlikwiduje zatory w godzinach szczytu, a przejazd przez Morawicę stanie się w pełni sprawny.
  • Nowy łącznik do Pińczowa: W ramach projektu powstaje wyczekiwany skrót, który bezpośrednio połączy drogę krajową nr 73 z drogą wojewódzką prowadzącą w kierunku Pińczowa.

Co po Morawicy? W planach obwodnice Brzezin i Radkowa

Władze województwa patrzą na problemy komunikacyjne regionu długofalowo. Ogromne natężenie ruchu ciężarowego, który przemieszcza się pomiędzy trasą ekspresową S7 a drogą krajową 73, wymaga kolejnych kroków milowych.

W celu całkowitego odciążenia lokalnych miejscowości od uciążliwego tranzytu, Zarząd Województwa ogłosił już przetarg na przygotowanie dokumentacji dla obwodnic Brzezin i Radkowa. To znak, że drogowa rewolucja w świętokrzyskim dopiero się rozkręca.

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