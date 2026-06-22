Koniec utrudnień w Morawicy na DK73! Wicewojewoda Michał Skotnicki podał termin finału prac

Kiedy koniec remontu w Morawicy?
Według oficjalnych informacji płynących z Urzędu Wojewódzkiego, roboty na obwodnicy Morawicy postępują zgodnie z harmonogramem. Wicewojewoda świętokrzyski, Michał Skotnicki, uspokaja mieszkańców oraz kierowców i potwierdza, że drogowcy radzą sobie bardzo dobrze.
Obecna organizacja ruchu – obejmująca uciążliwe przewężenia oraz tymczasową sygnalizację świetlną – mocno daje się we znaki wszystkim podróżującym. Na szczęście finał jest blisko.
Jeszcze trochę cierpliwości dla naszych kierowców, mieszkańców. (...) być może w październiku już zostanie cała inwestycja oddana i nie będzie się korkowało – podkreśla wicewojewoda Michał Skotnicki.
Nowa organizacja ruchu i kluczowe usprawnienia na DK73
Modernizacja trasy to nie tylko nowa nawierzchnia, ale przede wszystkim przemyślana infrastruktura, która diametralnie zmieni komfort i bezpieczeństwo jazdy. Po zakończeniu inwestycji kierowcy zyskają:
- Płynność ruchu: Otwarcie pełnej obwodnicy raz na zawsze zlikwiduje zatory w godzinach szczytu, a przejazd przez Morawicę stanie się w pełni sprawny.
- Nowy łącznik do Pińczowa: W ramach projektu powstaje wyczekiwany skrót, który bezpośrednio połączy drogę krajową nr 73 z drogą wojewódzką prowadzącą w kierunku Pińczowa.
Co po Morawicy? W planach obwodnice Brzezin i Radkowa
Władze województwa patrzą na problemy komunikacyjne regionu długofalowo. Ogromne natężenie ruchu ciężarowego, który przemieszcza się pomiędzy trasą ekspresową S7 a drogą krajową 73, wymaga kolejnych kroków milowych.
W celu całkowitego odciążenia lokalnych miejscowości od uciążliwego tranzytu, Zarząd Województwa ogłosił już przetarg na przygotowanie dokumentacji dla obwodnic Brzezin i Radkowa. To znak, że drogowa rewolucja w świętokrzyskim dopiero się rozkręca.