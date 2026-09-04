Ta świętokrzyska rzeka walczy o tytuł Cudu Polski 2026. Nominowana przez National Geographic

Ruszyło głosowanie w ramach plebiscytu „Cuda Polski 2026”

„Cuda Polski” to plebiscyt organizowany od kilku lat przez redakcję National Geographic Traveler. Jego celem jest odkrywanie mniej znanych turystycznych skarbów w każdym regionie naszego kraju. Co roku do plebiscytu nominowane są po trzy miejsca z każdego z 16 województw (łącznie 48 lokalizacji). O tym, które z nich zwycięży w danym regionie, decydują internauci podczas trwającego przez sześć tygodni głosowania.

Każdego roku ogłaszając nominacje do Cudów Polski National Geographic Traveler jestem zaskoczony jak wiele pięknych i wciąż nieodkrytych miejsc jest w naszym kraju. Tegoroczne nominacje także to pokazują. Tegoroczna lista nominowanych jest tak różnorodna, że może być bardzo ciekawym przewodnikiem po naszym kraju. Zachęcam wszystkich do głosowania na polskie cuda – podkreśla Michał Cessanis, redaktor prowadzący National Geographic Traveler i ambasador plebiscytu.

W tym roku internauci mogą oddawać głosy na miejsca nominowane do „Cudów Polski 2026” od 2 września i potrwa do 13 października 2026 roku. Wyniki zostaną ogłoszone 14 października.

Wspólnie z Wami chcemy wyróżnić lokalizacje wyjątkowe – kulturowo, przyrodniczo, historycznie – które mogą stać się impulsem do podróży poza utartym szlakiem – podkreślają organizatorzy plebiscytu.

Nida. Ta turystyczna perełka z woj. świętokrzyskiego może zostać „Cudem Polski 2026”

Nida, płynąca przez malownicze województwo świętokrzyskie, powstaje z połączenia Białej i Czarnej Nidy w okolicach Chęcin. Jej całkowita długość wynosi około 151–154 km, a łagodny nurt sprawia, że jest to idealne miejsce dla każdego fana aktywnego wypoczynku. To właśnie tutaj bije polski rekord ciepła. W letnie dni temperatura wody w Nidzie potrafi osiągnąć zawrotne 27 stopni Celsjusza. Dzięki doskonałemu nasłonecznieniu i nizinnej charakterystyce, rzeka stała się prawdziwym eldorado dla kajakarzy.Trasy spływów ciągnące się przez Wolicę, Sobków, Pińczów czy Chroberz gwarantują nie tylko bliski kontakt z dziką naturą, ale też świetną bazę turystyczną, klimatyczne pola namiotowe i przystanie.

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Śródlądowa delta – fenomen na skalę całej Europy

Prawdziwy skarb Nidy kryje się jednak między Motkowicami a Skowronnem. To właśnie tam rzeka meandruje, tworząc rozległe starorzecza, rozlewiska i unikalną śródlądową deltę. Na całym europejskim kontynencie podobnych miejsc jest zaledwie kilka! Ten dziki, tętniący życiem ekosystem to dom dla około 150 gatunków ptaków oraz niezwykle rzadkiej roślinności wodnej i torfowiskowej. Aby ocalić ten niezwykły zakątek, w regionie wdrożono ogromne projekty ekologiczne. Inicjatywy takie jak renaturyzacja delty w ramach programu LIFE4Delta oraz wart miliony projekt „Naturalna Nida” (współfinansowany z funduszy europejskich na lata 2021–2027) krok po kroku przywracają rzece jej naturalne koryto i zwiększają retencję wody. Dzięki temu unikalna przyroda Ponidzia odradza się na naszych oczach.

Polska Prowansja i konie warte miliony dolarów

Nida to nie tylko woda – to całe serce Ponidzia, krainy bogatej w wielką historię i niezwykłe krajobrazy. Czy wiedzieliście, że latem opodal Winiar Dolnych można poczuć się jak na południu Francji? Wszystko za sprawą fioletowych pól lawendy, które falują na tutejszych wzgórzach.

A to dopiero początek atrakcji. Tuż obok, w Michałowie, działa słynna na całym świecie stadnina koni czystej krwi arabskiej. Tutejsze konie osiągają astronomiczne ceny na międzynarodowych aukcjach – legendarna klacz Diana została sprzedana do USA za 1,2 miliona dolarów, a ogier Druid za pół miliona dolarów!

Dla miłośników historii dolina Nidy ma wymiar wręcz legendarny. To właśnie w Wiślicy w 1362 roku ogłoszono słynne Statuty Kazimierza Wielkiego, a w Starym Korczynie narodził się książę Bolesław Wstydliwy. Nadnidziański krajobraz od wieków dopełnia też jego roślinny symbol – żółto kwitnący miłek wiosenny

Jeśli szukacie miejsca, które łączy w sobie dziką przyrodę, święty spokój i wielką historię, Nida i Ponidzie to kierunek, którego nie możecie przegapić.

Nida nominowana do Cudu Polski 2026

Nominacja Nidy w plebiscycie Cuda Polski 2026 to nie tylko wyróżnienie, ale także wyjątkowa okazja, by jeszcze szerzej pokazać piękno Ponidzia. Malownicze zakola rzeki, spokojny krajobraz i niezwykły charakter tego miejsca sprawiają, że Nida bez wątpienia zasługuje na uwagę.

Teraz wszystko w rękach internautów. Każdy głos może przybliżyć Nidę do zdobycia tytułu Cudu Polski 2026. Warto więc zagłosować i pokazać, że piękno Ponidzia zasługuje na miejsce wśród najcenniejszych i najbardziej niezwykłych miejsc naszego kraju.

Czy Nida sięgnie po tytuł? Przekonamy się już w październiku. Jedno jest pewne – mamy powód, by być z niej dumni.

Trzy nominacje z woj. świętokrzyskiego 2026

Wśród 48 nominowanych miejsc znalazły się trzy ze Świętokrzyskiego: Zamek Ćmielów, Park Kadzielnia w Kielcach oraz rzeka Nida. O tym w poniższym artykule