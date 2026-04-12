Magiczna Katarzyna i łzy Agaty

Najbardziej znaną „kobietą” na mapie regionu jest bez wątpienia Święta Katarzyna. To turystyczne serce Gór Świętokrzyskich, położone u podnóża Łysicy. Według podań, osada zawdzięcza nazwę rycerzowi Wacławkowi, który w XV wieku przywiózł z Ziemi Świętej figurę św. Katarzyny Aleksandryjskiej i wybudował dla niej kapliczkę.

Ale Katarzyna to niejedyne imię związane z tym szczytem. Jeśli wejdziesz na szlak, usłyszysz legendę o dwóch siostrach – Jadwidze i Agacie. Miały one mieszkać w zamku na szczycie góry, dopóki zazdrość o rycerza nie doprowadziła do tragedii. Dziś pamiątką po Agacie jest wyższy wierzchołek Łysicy (Skała Agaty) oraz legendarne źródełko, które miało powstać z jej łez.

Dorotka. Cud nad Wisłą i obraz na mieliźnie

Mała wieś w gminie Tarłów (powiat opatowski) przyciąga wzrok swoją wdzięczną nazwą, ale nie zawsze tak było. Jeszcze w XVI wieku miejscowość figurowała w rejestrach jako Wola Sulejowska, założona przez ród Ożarowskich herbu Rawicz.

Dlaczego więc dziś mówimy o Dorotce? Według lokalnych przekazów ustnych, to właśnie tutaj, na wiślanej mieliźnie, miał się zatrzymać niesiony nurtem rzeki obraz świętej Doroty. Mieszkańcy uznali to za znak i ufundowali kapliczkę poświęconą patronce. Choć historyczna kaplica uległa zniszczeniu podczas I wojny światowej, pamięć o świętej przetrwała w nazwie miejscowości, a dzisiejsi mieszkańcy z dumą dbają o współczesną kaplicę św. Doroty. Dziś to spokojne sołectwo liczy niespełna 70 mieszkańców.

Janina. To nie imię, to rycerska tarcza

Choć Janina kojarzy nam się jednoznacznie z popularnym niegdyś imieniem żeńskim, historia tej wsi w gminie Busko-Zdrój jest znacznie bardziej "męska" i waleczna. Nazwa miejscowości pochodzi bowiem od herbu Janina, który przedstawia dużą tarczę rycerską. Wieś ma imponujący, średniowieczny rodowód – pojawia się w dokumentach już w 1231 r. jako własność rycerska.

Janina to miejsce o niezwykłej głębi historycznej. Już Jan Długosz wspominał, że w XV wieku przy tutejszym kościele działał szpital dla chorych i szkoła. Sercem wsi jest klasycystyczny, murowany kościół pw. św. Wojciecha z 1822 r., który skrywa w swoim wnętrzu późnobarokowy krucyfiks. Jeśli odwiedzicie Janinę latem, poczujecie zapach truskawek, z których uprawy słynie ta okolica.

Świętokrzyskie. Zagłębie kobiecych imion

Jeśli Twoje imię to Ewelina, Brygida czy Marianna, koniecznie zajrzyj w okolice woj. świętokrzyskiego. Region ten to prawdziwe skupisko miejscowości o kobiecych nazwach. Odnajdziecie tu całą listę wsi pochodzących od imion żeńskich m.in:

Ewelinów

Brygidów

Marianów

Antonielów (od Antoniny lub Antonii)

(od Antoniny lub Antonii) Karolinów. Choć dziś nazwa kojarzy się jednoznacznie z Karoliną, historia bywa przewrotna – osada pod Ostrowcem o tej samej nazwie (dziś dzielnica miasta) wzięła imię od Karola Bothe, syna właściciela cukrowni Częstocice.

Izabela i tajemnice Modliszewic

W powiecie koneckim, tuż obok Końskich, odnajdziemy Izabelów. Nazwa ta dumnie brzmi obok Modliszewic, które same w sobie kryją ciekawostkę – jedną z integralnych części tej wsi jest... kolejny Karolinów. Jeśli więc nosisz to imię, w świętokrzyskim masz przynajmniej kilka „swoich” miejsc do odwiedzenia.

Izabelów. Wieś w woj. świętokrzyskim o kobiecym imieniu

Helenówka. Piękno ukryte nad Nidą

W powiecie jędrzejowskim, w gminie Imielno, odnajdziemy Helenówkę. Ta wieś sołecka, dawniej nazywana Helenowem, położona jest w wyjątkowo cennym przyrodniczo rejonie – w otulinie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego.

Helenówka to idealny przystanek dla tych, którzy szukają ciszy i kontaktu z naturą. Bliskość rzeki Nidy sprawia, że to świetna baza wypadowa na spływy kajakowe. Co ciekawe, współczesna Helenówka to także prężny ośrodek rolniczy, znany m.in. z ferm drobiu, w tym indyków. Choć miejscowość jest niewielka, prężnie działa tu Koło Gospodyń Wiejskich, które kultywuje lokalne tradycje.

Świętokrzyskie imiona na mapie

Te miejscowości to nie tylko nazwy. Święta Katarzyna oferuje unikalne Muzeum Minerałów i Skamieniałości, gdzie zobaczysz m.in. krzemień pasiasty, zwany „świętokrzyskim diamentem”. Możesz tam też odnaleźć autentyczny podpis Stefana Żeromskiego w małej kapliczce Janikowskich.

Z kolei okolice Karolinowa i Brygidowa to tereny Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. To raj dla tych, którzy kochają bory jodłowe, mozaiki pól i ciszę, której próżno szukać w obleganych kurortach.

Czy Twoje imię znalazło się na mapie? Jeśli tak, masz gotowy cel na kolejną wycieczkę. Świętokrzyskie czeka, by opowiedzieć Ci historię Twojej imienniczki.