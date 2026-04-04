Twierdza, która chroniła polskie korony

Historia miasta i jego potęgi nierozerwalnie wiąże się z postacią Władysława Łokietka. Już w 1306 roku król wystawił dokument, w którym chęcińska warownia figuruje jako obiekt wysokiej rangi. To właśnie tutaj Łokietek zwoływał zjazdy rycerstwa, które stały się fundamentem przyszłej jedności państwa.

Bezpieczeństwo murów doceniano tak bardzo, że w 1318 roku zdecydowano się zdeponować tu skarbiec koronny. Król wiedział, że skaliste wzgórze i potężne baszty to bariera niemal nie do przejścia dla wroga. Dziś historia miasta i rola, jaką odegrał tu Łokietek, wciąż biją z każdego kamienia na rynku.

Chęciny. Dziś historia miasta i rola, jaką odegrał tu Łokietek, wciąż biją z każdego kamienia na rynku

Królewska rezydencja i zagadki Bony Sforzy

Zamek w Chęcinach nie był tylko więzieniem stanu dla groźnych przestępców czy jeńców spod Grunwaldu. Przez wieki służył jako luksusowa rezydencja dla królewskich żon i wdów, w tym słynnej Elżbiety Łokietkówny. Najwięcej emocji budzi jednak postać Bony Sforzy, która miała tu przechowywać swoje ogromne bogactwa.

Legenda głosi, że gdy królowa opuszczała Polskę, jeden z wozów pełen złota utonął w rzece Nidzie pod ciężarem kosztowności. Do dziś po murach zamku błąka się podobno duch Czarnego Rycerza, który bezskutecznie próbuje odzyskać pozostałe skarby dla swojej pani. Wieczorami, przy blasku księżyca, trzy baszty zamku wyglądają wyjątkowo magicznie.

Zobacz zamek w Chęcinach na zdjęciach

11

Podziemny raj i ślady neandertalczyków

Atrakcje Chęcin to nie tylko mury obronne, ale też to, co ukryte głęboko pod ziemią. Jaskinia Raj uchodzi za jedną z najpiękniejszych jaskiń krasowych w naszym kraju, zachwycając gęstością stalaktytów. To miejsce, gdzie czas zatrzymał się miliony lat temu, a współczesne oświetlenie światłowodowe pozwala dostrzec każdy detal natury.

Tuż obok jaskini znajdziesz Centrum Neandertalczyka, gdzie staniesz oko w oko z repliką mamuta w skali 1:1. Możesz tam zobaczyć, jak wyglądało życie codzienne ludzi pierwotnych, którzy zamieszkiwali te tereny 50 tysięcy lat temu. To fascynująca lekcja przetrwania, która uświadamia, jak długa i kręta była droga naszego gatunku.

Miasto z marmuru, które zdobiło Warszawę

Mało kto wie, że to właśnie stąd pochodziły materiały, które dekorowały najważniejsze budowle w Polsce. Chęcińskie marmury, będące w rzeczywistości pięknie ubarwionymi wapieniami, zdobią krakowski Wawel oraz Zamek Królewski w Warszawie. Nawet trzon kolumny Zygmunta III Wazy wykonano z lokalnego „Zlepieńca Zygmuntowskiego”.

Przez stulecia miasto tętniło życiem gwarków i kamieniarzy, a tradycje górnicze są tu żywe do dziś. W pobliskiej Miedziance możesz odwiedzić Muzealną Izbę Górnictwa Kruszcowego i zobaczyć unikatową wieżę szybową z 1902 roku. Zróżnicowanie geologiczne regionu sprawiło, że powstało tu także nowoczesne Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej.

Świadectwo wielu kultur przy ulicy Długiej

Spacerując po Chęcinach, nie sposób pominąć XVII-wiecznej synagogi, która przypomina o wielokulturowej przeszłości miasta. Przed wojną ludność żydowska stanowiła ponad połowę mieszkańców, współtworząc unikalny klimat tego miejsca. Po niedawnym remoncie w 2023 roku budynek odzyskał dawny blask i służy jako Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej.

Wnętrze synagogi kryje m.in. ołtarz na rodały wykonany z czarnego marmuru, który jest symbolem dawnego kunsztu lokalnych mistrzów. To idealne miejsce na chwilę refleksji nad złożoną historią regionu świętokrzyskiego. Chęciny to dziś nie tylko ruiny, ale żywe miasto, które wciąż potrafi zaskoczyć turystę na każdym kroku.

QUIZ. Jak dobrze znasz Chęciny w Świętokrzyskiem? Sprawdź swoją wiedzę Pytanie 1 z 10 W którym powiecie znajduje się obecnie gmina Chęciny? Jędrzejowskim Kieleckim Włoszczowskim Pińczowskim Następne pytanie

źródła: Oficjalny serwis Zamku Królewskiego w Chęcinach, Wikipedia oraz Zabytek.pl.