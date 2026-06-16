To miejsce nazywają świętokrzyskimi Łazienkami. Ukryte jest w małej wsi

Gdzie leży Sancygniów?

Sancygniów to niewielka, ale niezwykle urokliwa wieś położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie pińczowskim, na terenie gminy Działoszyce. Osada rozłożyła się w dolinie rzeczki Sanczygniówki, na wyżynie poprzecinanej licznymi parowami i wąwozami, co nadaje jej wyjątkowego, niemal podgórskiego klimatu.

Dla regionu Sancygniów od wieków stanowił ważny ośrodek – niegdyś jako gniazdo rodowe wpływowych Sancygniowskich, później jako nowoczesny majątek ziemski. Dziś to jedna z tych świętokrzyskich atrakcji, które przyciągają turystów poszukujących ciszy, spokoju i autentyczności z dala od masowych szlaków.

Własność znanego rodu. Od rycerzy do kardynała

Historia Sancygniowa nierozerwalnie wiąże się z dwoma rodami. Pierwszym byli Sancygniowscy (Secygniowscy) herbu Jelita, którzy władali tymi dobrami do XVII wieku. To oni wznieśli pierwszy obronny dwór i ufundowali gotycki kościół, kładąc fundamenty pod dzisiejsze zabytki Sancygniowa.

Prawdziwy rozkwit miejsca nastąpił jednak w XIX wieku, gdy w 1835 roku majątek kupił Józef Deskur, potomek francuskiej rodziny osiadłej w Polsce po rewolucji francuskiej. Deskurowie błyskawicznie się spolonizowali, stając się wzorami patriotyzmu. Andrzej Deskur za udział w spiskach przeciwko carowi spędził kilkanaście lat na ciężkich robotach na Syberii, a po powrocie przekształcił sancygniowskie dobra w prężnie działający majątek. To z tego rodu wywodził się m.in. kardynał Andrzej Maria Deskur, bliski przyjaciel Jana Pawła II.

Pałac Deskurów. Świętokrzyskie „Łazienki”

Najbardziej rozpoznawalnym elementem miejscowości jest neorenesansowy pałac, wzniesiony w 1882 roku przez Andrzeja Deskura. Budowla, zaprojektowana przez Adama Oczkowskiego, powstała na fundamentach dawnego dworu obronnego Sancygniowskich.

Architektura : Pałac zachwyca proporcjami i detalami. Jego fasadę zdobią popiersia polskich królów oraz wieszczów narodowych

: Pałac zachwyca proporcjami i detalami. Jego fasadę zdobią popiersia polskich królów oraz wieszczów narodowych Ciekawostka : Nad wejściem umieszczono dwie kamienne tablice. Jedną pozostawiono pustą, by po latach wyryć na niej datę 1918 – rok powrotu Polski na mapy świata

: Nad wejściem umieszczono dwie kamienne tablice. Jedną pozostawiono pustą, by po latach wyryć na niej datę 1918 – rok powrotu Polski na mapy świata Otoczenie : Rezydencję otacza park o powierzchni ponad 5 hektarów z niezwykłym stawem w kształcie serca

: Rezydencję otacza park o powierzchni ponad 5 hektarów z niezwykłym stawem w kształcie serca Obecny stan: Po wojnie pałac pełnił funkcje m.in. szkoły i ośrodka odwykowego, co doprowadziło do jego znacznej dewastacji. Obecnie znajduje się w rękach prywatnych i przechodzi powolny remont; można go podziwiać jedynie z zewnątrz.

Autor: Agnieszka Jędrasik

Gotycki kościół pw. św. św. Piotra i Pawła

Tuż obok pałacu wznosi się świątynia ufundowana w 1400 roku przez Piotra Sancygniowskiego. To jeden z najciekawszych przykładów prywatnej fundacji szlacheckiej w regionie.

Wewnątrz kościoła kryją się prawdziwe skarby sztuki:

Warsztat Santiego Gucciego : Renesansowe sakramentarium, chrzcielnica oraz piętrowy nagrobek Jakuba i Anny Sancygniowskich

: Renesansowe sakramentarium, chrzcielnica oraz piętrowy nagrobek Jakuba i Anny Sancygniowskich Malarstwo : Obraz „Ukrzyżowanie” pędzla Łukasza Orłowskiego, wzorowany na słynnym krucyfiksie Wita Stwosza

: Obraz „Ukrzyżowanie” pędzla Łukasza Orłowskiego, wzorowany na słynnym krucyfiksie Wita Stwosza Patriotyzm: W kruchcie znajduje się tablica upamiętniająca syberyjskie zesłanie Andrzeja Deskura z rzeźbami symbolizującymi Polskę i Nadzieję.

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Tajemniczy lamus i renesansowa brama

Wchodząc na teren zespołu pałacowego, mijamy imponującą renesansową bramę wjazdową z XVI wieku, zwieńczoną attyką ze strzelnicami kluczowymi. W głębi parku stoi natomiast lamus – budowla o grubych murach, której przeznaczenie do dziś budzi spory historyków. Jedne źródła widzą w nim dawny skarbiec lub zbrojownię, inne sugerują, że mógł to być zbór ariański. W okresie międzywojennym mieściło się w nim lokalne muzeum.

Dlaczego to miejsce jest wyjątkowe?

Sancygniów wyróżnia się na tle innych miejscowości województwa świętokrzyskiego niesamowitym spiętrzeniem historii na małej przestrzeni. To tutaj spotykają się:

Sztuka światowej klasy: Dzieła z warsztatu królewskiego rzeźbiarza Santiego Gucciego Wielka literatura: Józef Deskur był malarzem i bliskim znajomym Henryka Sienkiewicza, dla którego tworzył ilustracje m.in. do „Baśni tysiąca i jednej nocy” Niezwykły mikroklimat: Ponidziańskie krajobrazy z gipsowymi skałkami i lessowymi wąwozami tworzą aurę tajemniczości Legendy: Do dziś krążą opowieści o skarbach zakopanych pod starym dębem na Lisiej Górze, który miał przestać rosnąć w 1933 roku przez nieustanne próby podkopywania go przez poszukiwaczy fortuny.

Czy warto odwiedzić Sancygniów?

Jeśli szukacie nieznanych miejsc w Polsce, Sancygniów powinien znaleźć się na Waszej liście. Choć sam pałac jest niedostępny do zwiedzania wewnątrz, spacer wokół stawu w kształcie serca, wizyta w przebogatym wnętrzu kościoła i dotknięcie murów szesnastowiecznej bramy to doskonały pomysł na weekendową wycieczkę.

Sancygniów to idealny przystanek podczas eksploracji Ponidzia – krainy gipsów, świątków i „świętego spokoju”. Warto tu przyjechać, by poczuć ducha dawnej Rzeczypospolitej i zobaczyć, jak wiele serca włożyli jego dawni właściciele w to, by ta mała wieś stała się wielkim świadkiem polskiej historii.

Sancygniów udowadnia, że najciekawsze opowieści kryją się często tuż za rogiem, w niepozornych wsiach, o których milczą szkolne podręczniki. To miejsce pełne kontrastów – gotyckiej powagi, renesansowej fantazji i neorenesansowej dumy. Odkrywanie takich perełek jak Sancygniów pozwala nam lepiej zrozumieć bogactwo i różnorodność polskiego dziedzictwa, które wciąż czeka na ponowne odkrycie.

Najważniejsze informacje – Sancygniów

Lokalizacja : Powiat pińczowski, gm. Działoszyce

: Powiat pińczowski, gm. Działoszyce Główne zabytki : Pałac Deskurów (1882), gotycki kościół (1400), lamus i brama (XVI w.)

: Pałac Deskurów (1882), gotycki kościół (1400), lamus i brama (XVI w.) Atrakcje : Park ze stawem w kształcie serca, rzeźby Santiego Gucciego w kościele

: Park ze stawem w kształcie serca, rzeźby Santiego Gucciego w kościele Dostępność: Kościół dostępny dla zwiedzających (warto uzgodnić z proboszczem), pałac widoczny tylko z zewnątrz.

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źródła: Blog „Podróże po kulturze”, „Sancygniów, świętokrzyskie - Podróże Andrzeja” , „Zapomniana perła Ziemi Świętokrzyskiej - Historia Pałacu w Sancygniowie” – film Agencji Ochrony i Rewaloryzacji Dziedzictwa, Zabytek.pl, Radio Kielce.