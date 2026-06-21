Krwawy bilans domowej awantury
Do makabrycznych wydarzeń doszło w piątek (19.06) na terenie gminy Wodzisław. Służby ratunkowe zostały zaalarmowane o brutalnym ataku, do którego miało dojść w trakcie domowego konfliktu. Na miejscu funkcjonariusze zastali potworny widok. Ofiarami agresora padło starsze małżeństwo:
- Teść podejrzanego poniósł śmierć na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.
- Teściowa podejrzanego została poważnie okaleczona i w stanie zagrażającym życiu przetransportowana do szpitala, gdzie lekarze wciąż walczą o jej zdrowie.
Sprawca natychmiast uciekł z miejsca zbrodni, wywołując na terenie całego województwa świętokrzyskiego natychmiastowy alarm i potężną akcję poszukiwawczą.
Policja publikuje list gończy. Kim jest Dariusz Równicki?
Ponieważ dotychczasowe działania operacyjne nie przyniosły skutku, prokuratura podjęła decyzję o upublicznieniu wizerunku i danych osobowych domniemanego zabójcy. Wczoraj policja oficjalnie wystosowała list gończy za Dariuszem Równickim.
Rysopis poszukiwanego:
- Dariusz Równicki
- lat: 49
- wzrost: około 180 cm
- włosy: krótkie, szatyn, ma zakola
- szczególna cecha: brak blizn, tatuaży
Mężczyzna ubrany był w jasnoniebieską koszulkę z krótkim rękawem, ciemne spodnie dresowe oraz buty sportowe. Odjechał na żółto-czarnej hulajnodze elektrycznej.
Dariusz Równicki jest podejrzewany o zabójstwo oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Może być niebezpieczny i próbować ukrywać się w lasach lub opuszczonych budynkach.
Jeśli posiadasz informację o miejscu przebywania Dariusza Równickiego bądź inne istotne informacje, które mogą doprowadzić do jego odnalezienia, prosimy o pilny kontakt z policjantami:
- Numer specjalny: 516-385-635
- Numer alarmowy: 997 lub 112
Numer komórkowy został uruchomiony w związku z zarządzoną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać sms’y lub zdjęcia. Gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego
Funkcjonariusze przypominają, że za ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
Co było motywem? Sąsiedzi wstrząśnięci
Mieszkańcy Mierzawy są w głębokim szoku. W kuluarach mówi się o narastającym od dłuższego czasu konflikcie rodzinnym, jednak nikt nie przypuszczał, że sprawa zakończy się tak drastycznie. Śledczy pod nadzorem prokuratury pieczołowicie zabezpieczają ślady na miejscu zbrodni, przesłuchują świadków i odtwarzają dokładny przebieg tych tragicznych minut.
Na ten moment kluczowym zadaniem dla setek mundurowych zaangażowanych w akcję jest odnalezienie poszukiwanego 49-latka, zanim dojdzie do kolejnej tragedii.
W akcji bierze udział blisko 300 policjantów. Poszukiwany to były funkcjonariusz, który odszedł ze służby w 2023 roku. Obława prowadzona jest w całym województwie świętokrzyskim. W działaniach wykorzystywane są między innymi psy tropiące, drony, quady oraz policyjny śmigłowiec. Policja apeluje o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego. Mężczyzna wciąż jest na wolności i może być niebezpieczny. Żona oraz 15-letni syn sprawcy są pod ochroną policji - powiedziała nam dziś Beata Soboń oficer prasowy KPP w Jędrzejowie.
Mieszkańcy niewielkiej Mierzawy nie kryją zaskoczenia tragedią, która rozegrała się w ich spokojnej miejscowości.
– Rany boskie co się z ludźmi dzieje!? Oni byli raczej skryci. Darek nie utrzymywał z sąsiadami bliższych kontaktów, razem z żoną Joanną wychowywali 14–letniego syna. Trzy lata temu przeszedł na emeryturę. Mieszkali niedaleko rodziców Joanny– mówi reporterowi Super Expressu sąsiad rodziny.
Nowy „Jacek Jaworek”? Podobieństwa i różnice, które rzucają się w oczy
Tragedia w Mierzawie błyskawicznie wywołała w sieci falę komentarzy porównujących Dariusza Równickiego do Jacka Jaworka – potrójnego zabójcy z Borowców na Śląsku. Choć w obu przypadkach mechanizm zbrodni i ucieczki wydaje się podobny, diabeł tkwi w szczegółach.
Co łączy obie sprawy? (Podobieństwa)
- Krwawy finał konfliktu rodzinnego: W obu przypadkach agresja została skierowana przeciwko najbliższym wewnątrz własnego ogniska domowego, a tłem były długotrwałe, potęgowane animozje.
- Skala poszukiwań i ucieczka w nieznane: Natychmiast po zbrodni sprawcy zapadli się pod ziemię. Podobnie jak na Śląsku, w Świętokrzyskiem w obławę zaangażowano setki policjantów, drony, helikoptery i psy tropiące.
- Lokalny paraliż i strach: Bliskość rozległych terenów zielonych sprawia, że okoliczni mieszkańcy – tak jak niegdyś w okolicach Częstochowy – boją się wychodzić z domów, wiedząc, że poszukiwany może ukrywać się w pobliskich lasach.
Co dzieli Mierzawę od Borowców? (Różnice)
- Przeszłość w policji: Dariusz Równicki to były funkcjonariusz formacji (odszedł na emeryturę w 2023 roku). Zna procedury, metody działania dawnych kolegów oraz wie, jak działa system pościgowy, co może ułatwiać mu unikanie wykrycia. Jacek Jaworek nie miał takiego przygotowania operacyjnego.
- Narzędzie zbrodni: Jaworek zabił brata, bratową i bratanka z zimną krwią przy użyciu nielegalnej broni palnej. Równicki zaatakował teściów nożem i – jak oficjalnie podaje policja – nie posiada pozwolenia na broń palną.
- Zaskakujący środek transportu: Jacek Jaworek uciekał pieszo, co na lata zrodziło setki teorii spiskowych. Dariusz Równicki według ustaleń śledczych odjechał z miejsca zbrodni na... żółto-czarnej hulajnodze elektrycznej, co w pierwszych godzinach mogło dać mu przewagę prędkości w ucieczce z małej miejscowości.
- Profil zagrożenia: Policja w przypadku Równickiego (mimo jego policyjnej przeszłości) na ten moment nie kwalifikuje go jako osoby „szczególnie niebezpiecznej” dla osób postronnych, podczas gdy Jaworek od początku miał status bezwzględnego, uzbrojonego i nieprzewidywalnego zabójcy.