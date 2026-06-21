Krwawy bilans domowej awantury

Do makabrycznych wydarzeń doszło w piątek (19.06) na terenie gminy Wodzisław. Służby ratunkowe zostały zaalarmowane o brutalnym ataku, do którego miało dojść w trakcie domowego konfliktu. Na miejscu funkcjonariusze zastali potworny widok. Ofiarami agresora padło starsze małżeństwo:

Teść podejrzanego poniósł śmierć na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.

Teściowa podejrzanego została poważnie okaleczona i w stanie zagrażającym życiu przetransportowana do szpitala, gdzie lekarze wciąż walczą o jej zdrowie.

Sprawca natychmiast uciekł z miejsca zbrodni, wywołując na terenie całego województwa świętokrzyskiego natychmiastowy alarm i potężną akcję poszukiwawczą.

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Policja publikuje list gończy. Kim jest Dariusz Równicki?

Ponieważ dotychczasowe działania operacyjne nie przyniosły skutku, prokuratura podjęła decyzję o upublicznieniu wizerunku i danych osobowych domniemanego zabójcy. Wczoraj policja oficjalnie wystosowała list gończy za Dariuszem Równickim.

Rysopis poszukiwanego:

Dariusz Równicki

lat: 49

wzrost: około 180 cm

włosy: krótkie, szatyn, ma zakola

szczególna cecha: brak blizn, tatuaży

Mężczyzna ubrany był w jasnoniebieską koszulkę z krótkim rękawem, ciemne spodnie dresowe oraz buty sportowe. Odjechał na żółto-czarnej hulajnodze elektrycznej.

Dariusz Równicki jest podejrzewany o zabójstwo oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Może być niebezpieczny i próbować ukrywać się w lasach lub opuszczonych budynkach.

Jeśli posiadasz informację o miejscu przebywania Dariusza Równickiego bądź inne istotne informacje, które mogą doprowadzić do jego odnalezienia, prosimy o pilny kontakt z policjantami:

Numer specjalny: 516-385-635

Numer alarmowy: 997 lub 112

Numer komórkowy został uruchomiony w związku z zarządzoną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać sms’y lub zdjęcia. Gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego

Funkcjonariusze przypominają, że za ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Co było motywem? Sąsiedzi wstrząśnięci

Mieszkańcy Mierzawy są w głębokim szoku. W kuluarach mówi się o narastającym od dłuższego czasu konflikcie rodzinnym, jednak nikt nie przypuszczał, że sprawa zakończy się tak drastycznie. Śledczy pod nadzorem prokuratury pieczołowicie zabezpieczają ślady na miejscu zbrodni, przesłuchują świadków i odtwarzają dokładny przebieg tych tragicznych minut.

Na ten moment kluczowym zadaniem dla setek mundurowych zaangażowanych w akcję jest odnalezienie poszukiwanego 49-latka, zanim dojdzie do kolejnej tragedii.

W akcji bierze udział blisko 300 policjantów. Poszukiwany to były funkcjonariusz, który odszedł ze służby w 2023 roku. Obława prowadzona jest w całym województwie świętokrzyskim. W działaniach wykorzystywane są między innymi psy tropiące, drony, quady oraz policyjny śmigłowiec. Policja apeluje o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego. Mężczyzna wciąż jest na wolności i może być niebezpieczny. Żona oraz 15-letni syn sprawcy są pod ochroną policji - powiedziała nam dziś Beata Soboń oficer prasowy KPP w Jędrzejowie. Mieszkańcy niewielkiej Mierzawy nie kryją zaskoczenia tragedią, która rozegrała się w ich spokojnej miejscowości.

– Rany boskie co się z ludźmi dzieje!? Oni byli raczej skryci. Darek nie utrzymywał z sąsiadami bliższych kontaktów, razem z żoną Joanną wychowywali 14–letniego syna. Trzy lata temu przeszedł na emeryturę. Mieszkali niedaleko rodziców Joanny– mówi reporterowi Super Expressu sąsiad rodziny.

Nowy „Jacek Jaworek”? Podobieństwa i różnice, które rzucają się w oczy

Tragedia w Mierzawie błyskawicznie wywołała w sieci falę komentarzy porównujących Dariusza Równickiego do Jacka Jaworka – potrójnego zabójcy z Borowców na Śląsku. Choć w obu przypadkach mechanizm zbrodni i ucieczki wydaje się podobny, diabeł tkwi w szczegółach.

Co łączy obie sprawy? (Podobieństwa)

Krwawy finał konfliktu rodzinnego: W obu przypadkach agresja została skierowana przeciwko najbliższym wewnątrz własnego ogniska domowego, a tłem były długotrwałe, potęgowane animozje.

Skala poszukiwań i ucieczka w nieznane: Natychmiast po zbrodni sprawcy zapadli się pod ziemię. Podobnie jak na Śląsku, w Świętokrzyskiem w obławę zaangażowano setki policjantów, drony, helikoptery i psy tropiące.

Lokalny paraliż i strach: Bliskość rozległych terenów zielonych sprawia, że okoliczni mieszkańcy – tak jak niegdyś w okolicach Częstochowy – boją się wychodzić z domów, wiedząc, że poszukiwany może ukrywać się w pobliskich lasach.

Co dzieli Mierzawę od Borowców? (Różnice)