Wandalizm w centrum Kielc. Olbrzymi napis przed katedrą i interwencja policji

Nietypowy i agresywny w przekazie napis odnosi się bezpośrednio do przedstawicieli władzy oraz kluczowych zawodów zaufania publicznego. Autor manifestu oskarża w nim służby i medyków o zdradę, jednocześnie nawołując do radykalnych kroków. Co ciekawe, na chodniku pozostawiono wiadomość rojącą się od błędów: „Za zdradę wywłaszczyć prokóratorów, milicję, lekarzy. Odebrać majątki” (pisownia oryginalna).

Policja na miejscu zdarzenia. Trwa poszukiwanie wandala

Zgłoszenie o akcie wandalizmu wpłynęło do kieleckich służb w czwartek (6.08) tuż po godzinie 7:00 rano. Do akcji od razu skierowano patrol policji, który zabezpieczył ślady na miejscu zdarzenia oraz rozpoczął analizę zapisów z okolicznych kamer monitoringu.

Zdarzenie oficjalnie potwierdza lokalna komenda, podkreślając, że dochodzenie jest w toku, a funkcjonariusze robią wszystko, by jak najszybciej ustalić tożsamość autora zielono-cytrynowego napisu.

Otrzymaliśmy zgłoszenie o akcie wandalizmu, do którego doszło na płycie placu przed bazyliką katedralną. Nieustalona na ten moment osoba wykonała napis farbą, niszcząc bruk. Na miejscu są funkcjonariusze, którzy prowadzą czynności – relacjonuje podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

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Kolejny niepokojący incydent w Kielcach

Zniszczenie płyty placu przed kielecką katedrą to nie jedyne niepokojące zdarzenie w mieście w ostatnim czasie. Zaledwie dobę wcześniej kieleccy policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawców próby podpalenia bocznych drzwi kościoła pw. św. Józefa Robotnika przy ulicy Marszałkowskiej.

Śledczy ustalają, czy oba zdarzenia mogą być ze sobą w jakikolwiek sposób powiązane, czy stanowią jedynie odrębne teksty agresji skierowane w stronę miejsc kultu i przestrzeni publicznej.

Osoby, które w czwartek we wczesnych godzinach porannych znajdowały się w pobliżu placu Najświętszej Marii Panny lub posiadają informacje mogące pomóc w schwytaniu sprawcy, proszone są o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Kielcach pod numerem 112.