Twórczość Brzechwy w kolorowym szkle. Rusza konkurs plastyczny dla najmłodszych!

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka po raz kolejny stawia na rozwój dziecięcej wyobraźni. Tym razem wyzwanie skierowane jest do dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Zadanie konkursowe jest niezwykle oryginalne: uczestnicy muszą przenieść świat z klasycznych wierszy Jana Brzechwy na formę witrażu.

Literatura spotyka się ze sztuką

Konkurs to nie tylko zabawa, ale element szerszego projektu pod hasłem „Książka – zwierciadłem prawdy – literackie spotkania w Europejskim Centrum Bajki”. Inicjatywa ta otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja czytelnictwa”.

Dzięki takiemu podejściu dzieci mają okazję:

na nowo odkryć przygody Kaczki Dziwaczki czy Pana Kleksa,

poznać technikę projektowania witrażu,

rozwinąć zdolności manualne i poczucie estetyki.

Nagrody czekają na laureatów

Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody za zajęcie I, II oraz III miejsca, a także trzy wyróżnienia dla autorów najbardziej kreatywnych prac. To doskonała motywacja, by chwycić za pędzle, bibułę lub farby do szkła i spróbować swoich sił w artystycznych zmaganiach.

Jak wziąć udział?

Rodzice i opiekunowie mają jeszcze czas na pomoc swoim pociechom w przygotowaniu prac. Najważniejsze informacje techniczne:

Termin nadsyłania prac: mija 24 kwietnia 2026 roku.Szczegóły: Regulamin oraz karta zgłoszenia są dostępne na oficjalnej stronie internetowej Centrum Bajki.

Nie przegapcie okazji, by zamienić literacką klasykę w barwne dzieła sztuki. Do dzieła!