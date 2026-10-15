Tylko 25 miejsc dla młodych ze Świętokrzyskiego. Rusza rekrutacja do programu

Dla kogo jest ten program?

Projekt skierowano do młodych mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku od 16 do 23 lat. Organizatorzy szukają osób, które już teraz angażują się w życie społeczności – pracują w młodzieżowych radach, samorządach uczniowskich i studenckich, organizacjach pozarządowych, ruchach obywatelskich czy wolontariacie.Jeśli zależy Ci na tym, by mieć realny wpływ na rozwój swojej szkoły, osiedla, miasta lub lokalnej organizacji, ten program da Ci do tego odpowiednie narzędzia.

Zamiast nudnych wykładów – konkretne działanie

Program stawia na połączenie wiedzy z praktycznym działaniem w zespole. Uczestnicy nie tylko wezmą udział w warsztatach, ale przede wszystkim stworzą i zrealizują własny projekt społeczny skierowany do młodzieży z regionu.Każda zakwalifikowana osoba otrzyma także wsparcie tutora lub tutorki w ramach indywidualnych spotkań.

Co dokładnie czeka uczestników? Harmonogram krok po kroku

Działania ruszą jesienią 2026 roku i potrwają do wiosny 2027 roku. W planie przewidziano:

Warsztaty stacjonarne w Kielcach (zaplanowane na 12 grudnia 2026 r., 16 stycznia 2027 r. oraz 20 marca 2027 r.),

(zaplanowane na 12 grudnia 2026 r., 16 stycznia 2027 r. oraz 20 marca 2027 r.), Dwa dwudniowe warsztaty wyjazdowe (15–16 listopada 2026 r. oraz 26–27 lutego 2027 r.),

(15–16 listopada 2026 r. oraz 26–27 lutego 2027 r.), Indywidualny tutoring online – 3 sesje ze specjalistą,

– 3 sesje ze specjalistą, Pracę nad autorskim projektem społecznym (od listopada 2026 do marca 2027 r.),

(od listopada 2026 do marca 2027 r.), Debatę oksfordzką i finałową konferencję podsumowującą w kwietniu 2027 roku.

Jak dostać się do grupy 25 wybrańców?

Rekrutacja jest dwuetapowa:

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego online – czas na zgłoszenie mija 25 października 2026 roku. Rozmowa rekrutacyjna – zaproszenia do drugiego etapu zostaną wysłane mailowo do 29 października 2026 r.

Ostateczną listę uczestników poznamy do 9 listopada 2026 roku. Organizatorzy przewidują również utworzenie krótkiej listy rezerwowej (3–5 osób).

Wpadnij na spotkanie promocyjne w Kielcach!

Chcesz przed wysłaniem zgłoszenia poznać szczegóły, zadać pytania i zobaczyć, jak wygląda program od środka?W poniedziałek, 19 października 2026 roku o godzinie 15:00 w sali teatralnej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbędzie się otwarte spotkanie promocyjno-informacyjne. To idealny moment, by zrobić pierwszy krok ku nowym wyzwaniom!