Kielecki Budżet Obywatelski rozstrzygnięty! Wyniki, wygrane projekty i 11,5 mln zł na inwestycje

Weronika Wawszczyk
Weronika Wawszczyk
2026-10-14 14:20

Poznaliśmy wyniki Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Kielc zdecydowali, na co zostanie przeznaczona rekordowa pula 11,5 miliona złotych. Bezapelacyjnym liderem głosowania okazał się projekt sportowy na osiedlu Uroczysko, ale wygranych jest znacznie więcej. Sprawdź, które inwestycje i inicjatywy doczekają się realizacji w Twojej okolicy!

Prezydentka Agata Wojda i urzędnicy z hasłami Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. O wynikach KBO przeczytasz na Eska Kielce.
Autor: Weronika Wawszczyk

Wyniki KBO: Ponad 25,5 tysiąca mieszkańców wzięło udział w głosowaniu

Tegoroczna edycja Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego po raz kolejny pokazała ogromną mobilizację kielczan. W głosowaniu trwającym od 23 września do 6 października wzięło udział ponad 25,5 tysiąca osób. Tradycyjnie już wyższą frekwencją i zaangażowaniem wykazały się kobiety.

Liderem aktywności po raz kolejny został Rejon nr 2, gdzie oddano najwięcej głosów, choć jak podkreślają władze miasta, zaangażowanie rozłożyło się równomiernie na terenie całych Kielc.

Kielecki Budżet Obywatelski to święto demokracji i obywatelskiego zaangażowania. Pokazuje ogromną moc sprawczą mieszkańców, za co serdecznie wszystkim dziękujemy – mówiła podczas ogłoszenia wyników prezydentka Kielc, Agata Wojda.

11,5 miliona złotych na 31 projektów – jak podzielono środki?

Łączna pula środków wynosiła 11,5 mln zł, z czego:

  • 40% (4,5 mln zł) przeznaczono na duże projekty ogólnomiejskie,
  • 60% (prawie 7 mln zł) trafiło na projekty rejonowe (z limitem do 300 tys. zł na zadanie).

Ostatecznie do realizacji zakwalifikowano 31 projektów – 2 ogólnomiejskie oraz 29 rejonowych.

Rekordowe „Uroczysko” i nowa Kociarnia – zwycięzcy projektów ogólnomiejskich

Bezapelacyjnym rekordzistą 14. edycji został projekt „Międzyszkolny Kompleks Sportowo-Rekreacyjny Uroczysko” przy ul. Marszałkowskiej. Zdobył on aż 4200 głosów, angażując całą społeczność szkolną, rodziców i mieszkańców osiedla. Przy Szkołach Podstawowej nr 27 i V LO powstaną nowoczesne boiska wielofunkcyjne, infrastruktura lekkoatletyczna, oświetlenie i monitoring.

Po lekcjach dużo młodzieży i dzieci z takich kompleksów korzysta, stawia na aktywność fizyczną. Bardzo nas to cieszy, bo wiemy, że deficit w infrastrukturze sportowej wciąż istnieje – podkreśliła Agata Wojda.

Drugim projektem ogólnomiejskim, który trafi do realizacji, jest długo wyczekiwana budowa nowej Kociarni – przestrzeni dla bezdomnych zwierząt, o którą od lat walczyli kieleccy społecznicy.

Co z projektem przy SP 31 na Krzemionkowej?

Drugie miejsce w głosowaniu ogólnomiejskim zajął kompleks sportowy przy ul. Krzemionkowej (3800 głosów). Ze względów regulaminowych i budżetowych projekt nie mógł zostać zakwalifikowany w tej edycji. Władze miasta zadeklarowały jednak pełne wsparcie i złożenie w 2027 roku wniosku do Ministerstwa Sportu o 50-procentowe dofinansowanie budowy orlika w tej lokalizacji.

Wygrane projekty rejonowe – co powstanie w poszczególnych częściach Kielc?

Oto wykaz zwycięskich zadań w 5 rejonach miasta:

Rejon 1 (Szydłówek, Sadurka, Bocianek, Uroczysko)

  • Grajmy Razem – bezpieczne boisko wielofunkcyjne na os. Szydłówek.
  • Wsparcie weterynaryjne dla kotów wolno żyjących.
  • Bocianek Park Plus.
  • Sport to zdrowie – bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
  • Bukowa przygoda – modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 6.
  • Kreatywny świat odkrywców przy SP nr 1.
  • Samoobrona dla kondycji, siły i zdrowia.

Rejon 2 (Uroczysko, Ustronie, Sieje, Ślichowice)

  • Park Bajkowy Zakątek przy szkole na ul. Górniczej.
  • Strefa aktywności przy SP nr 34.
  • SP 34 – Plac Zabaw: Radość i Bezpieczeństwo.
  • Park czaru scenicznego i siłownia zewnętrzna przy ul. Górniczej.
  • Modernizacja placu zabaw przy SP nr 18 (os. Herby).

Rejon 3 (Centrum, KSM)

  • Aktywne Dzieci – modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 9.
  • Bezpieczna droga do zabawy przy Przedszkolu nr 35.
  • Bezpłatna wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych nad Zalewem Kieleckim.
  • Modernizacja placów zabaw na os. Uroczysko (ul. Orkana i Nałkowskiej).
  • Nowe miejsca parkingowe przy dawnej SP nr 30.

Rejon 4 (Barwinek, Kochanowskiego, Telegraf)

  • Pakiety pomocowe i sterylizacja dla zwierząt.
  • Strefa Młodszy Barwinek.
  • Doposażenie placu zabaw przy ul. Brzozowej pod Telegrafem.
  • Zakątek zabawy na os. Kochanowskiego.
  • Kielecki Szlak Murali – sztuka ożywiająca osiedla.

Rejon 5 (Podkarczówka, Pakosz, Białogon)

  • Modernizacja boisk przy SP nr 9.
  • Toaleta miejska dla spacerujących po Stadionie Leśnym.
  • Modernizacja mniejszego boiska na Podkarczówce.
  • Zaczipuj i wykastruj – szansa dla kieleckich zwierzaków.
  • Remont fragmentu ul. Kruszcowej na Podkarczówce.
  • Woda i toaleta przy lesie na Szczepaniaka.

Co dalej z Kieleckim Budżetem Obywatelskim?

Wiceprezydent Tomasz Porębski zapowiedział, że Urząd Miasta rozpoczyna szczegółową analizę tegorocznej edycji. W najbliższych tygodniach ruszą konsultacje społeczne, w których mieszkańcy będą mogli podzielić się swoimi uwagami. Na początku przyszłego roku komisja wprowadzi ewentualne poprawki do regulaminu, aby kolejne edycje KBO były jeszcze bardziej przystępne i efektywne.

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