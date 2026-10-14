Kielecki Budżet Obywatelski rozstrzygnięty! Wyniki, wygrane projekty i 11,5 mln zł na inwestycje

Wyniki KBO: Ponad 25,5 tysiąca mieszkańców wzięło udział w głosowaniu

Tegoroczna edycja Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego po raz kolejny pokazała ogromną mobilizację kielczan. W głosowaniu trwającym od 23 września do 6 października wzięło udział ponad 25,5 tysiąca osób. Tradycyjnie już wyższą frekwencją i zaangażowaniem wykazały się kobiety.

Liderem aktywności po raz kolejny został Rejon nr 2, gdzie oddano najwięcej głosów, choć jak podkreślają władze miasta, zaangażowanie rozłożyło się równomiernie na terenie całych Kielc.

– Kielecki Budżet Obywatelski to święto demokracji i obywatelskiego zaangażowania. Pokazuje ogromną moc sprawczą mieszkańców, za co serdecznie wszystkim dziękujemy – mówiła podczas ogłoszenia wyników prezydentka Kielc, Agata Wojda.

11,5 miliona złotych na 31 projektów – jak podzielono środki?

Łączna pula środków wynosiła 11,5 mln zł, z czego:

40% (4,5 mln zł) przeznaczono na duże projekty ogólnomiejskie,

60% (prawie 7 mln zł) trafiło na projekty rejonowe (z limitem do 300 tys. zł na zadanie).

Ostatecznie do realizacji zakwalifikowano 31 projektów – 2 ogólnomiejskie oraz 29 rejonowych.

Rekordowe „Uroczysko” i nowa Kociarnia – zwycięzcy projektów ogólnomiejskich

Bezapelacyjnym rekordzistą 14. edycji został projekt „Międzyszkolny Kompleks Sportowo-Rekreacyjny Uroczysko” przy ul. Marszałkowskiej. Zdobył on aż 4200 głosów, angażując całą społeczność szkolną, rodziców i mieszkańców osiedla. Przy Szkołach Podstawowej nr 27 i V LO powstaną nowoczesne boiska wielofunkcyjne, infrastruktura lekkoatletyczna, oświetlenie i monitoring.

– Po lekcjach dużo młodzieży i dzieci z takich kompleksów korzysta, stawia na aktywność fizyczną. Bardzo nas to cieszy, bo wiemy, że deficit w infrastrukturze sportowej wciąż istnieje – podkreśliła Agata Wojda.

Drugim projektem ogólnomiejskim, który trafi do realizacji, jest długo wyczekiwana budowa nowej Kociarni – przestrzeni dla bezdomnych zwierząt, o którą od lat walczyli kieleccy społecznicy.

Co z projektem przy SP 31 na Krzemionkowej?

Drugie miejsce w głosowaniu ogólnomiejskim zajął kompleks sportowy przy ul. Krzemionkowej (3800 głosów). Ze względów regulaminowych i budżetowych projekt nie mógł zostać zakwalifikowany w tej edycji. Władze miasta zadeklarowały jednak pełne wsparcie i złożenie w 2027 roku wniosku do Ministerstwa Sportu o 50-procentowe dofinansowanie budowy orlika w tej lokalizacji.

Wygrane projekty rejonowe – co powstanie w poszczególnych częściach Kielc?

Oto wykaz zwycięskich zadań w 5 rejonach miasta:

Rejon 1 (Szydłówek, Sadurka, Bocianek, Uroczysko)

Grajmy Razem – bezpieczne boisko wielofunkcyjne na os. Szydłówek.

Wsparcie weterynaryjne dla kotów wolno żyjących.

Bocianek Park Plus.

Sport to zdrowie – bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Bukowa przygoda – modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 6.

Kreatywny świat odkrywców przy SP nr 1.

Samoobrona dla kondycji, siły i zdrowia.

Rejon 2 (Uroczysko, Ustronie, Sieje, Ślichowice)

Park Bajkowy Zakątek przy szkole na ul. Górniczej.

Strefa aktywności przy SP nr 34.

SP 34 – Plac Zabaw: Radość i Bezpieczeństwo.

Park czaru scenicznego i siłownia zewnętrzna przy ul. Górniczej.

Modernizacja placu zabaw przy SP nr 18 (os. Herby).

Rejon 3 (Centrum, KSM)

Aktywne Dzieci – modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 9.

Bezpieczna droga do zabawy przy Przedszkolu nr 35.

Bezpłatna wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych nad Zalewem Kieleckim.

Modernizacja placów zabaw na os. Uroczysko (ul. Orkana i Nałkowskiej).

Nowe miejsca parkingowe przy dawnej SP nr 30.

Rejon 4 (Barwinek, Kochanowskiego, Telegraf)

Pakiety pomocowe i sterylizacja dla zwierząt.

Strefa Młodszy Barwinek.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Brzozowej pod Telegrafem.

Zakątek zabawy na os. Kochanowskiego.

Kielecki Szlak Murali – sztuka ożywiająca osiedla.

Rejon 5 (Podkarczówka, Pakosz, Białogon)

Modernizacja boisk przy SP nr 9.

Toaleta miejska dla spacerujących po Stadionie Leśnym.

Modernizacja mniejszego boiska na Podkarczówce.

Zaczipuj i wykastruj – szansa dla kieleckich zwierzaków.

Remont fragmentu ul. Kruszcowej na Podkarczówce.

Woda i toaleta przy lesie na Szczepaniaka.

Co dalej z Kieleckim Budżetem Obywatelskim?

Wiceprezydent Tomasz Porębski zapowiedział, że Urząd Miasta rozpoczyna szczegółową analizę tegorocznej edycji. W najbliższych tygodniach ruszą konsultacje społeczne, w których mieszkańcy będą mogli podzielić się swoimi uwagami. Na początku przyszłego roku komisja wprowadzi ewentualne poprawki do regulaminu, aby kolejne edycje KBO były jeszcze bardziej przystępne i efektywne.