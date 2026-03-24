Błyskawiczna interwencja policji w Starachowicach. Uratowali życie 23-latka

Do dramatycznego zdarzenia doszło 14 marca na terenie powiatu starachowickiego, gdzie zagrożone było życie młodego mężczyzny. Na miejscu pojawili się starsi posterunkowi Sandra Urban i Dawid Kozioł, którzy podjęli natychmiastowe i zdecydowane działania ratunkowe. Ich opanowanie, profesjonalizm oraz doskonałe wyszkolenie okazały się kluczowe dla ocalenia 23-latka. Dzięki bohaterskiej postawie policjantów ze Starachowic, młody człowiek przeżył i uniknął najgorszego.

Nagroda dla bohaterskich policjantów. Komendant wojewódzki docenił ich postawę

W uznaniu za ich wyjątkową postawę, 24 marca policjanci zostali zaproszeni do Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na spotkanie z insp. Zbigniewem Nowakiem. Komendant wojewódzki osobiście pogratulował im skutecznej interwencji, podkreślając, że ich profesjonalizm jest wzorem do naśladowania dla innych i dowodem na świetne przygotowanie do służby. W spotkaniu uczestniczył również szef starachowickiej policji, insp. Zbigniew Wilk, który dołączył się do podziękowań za zaangażowanie. Komendant Nowak zaznaczył, że takie bohaterskie czyny budują zaufanie społeczne do policji i wzmacniają poczucie bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

Źródło: Policja.pl