Uratowali 23-latka w Starachowicach. Bohaterska interwencja dwojga policjantów

Redakcja Eska Regiony
2026-03-24 15:22

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, st. post. Dawid Kozioł i st. post. Sandra Urban, zostali uhonorowani za bohaterską postawę. Dzięki ich szybkiej interwencji 14 marca uratowano życie 23-letniego mężczyzny w powiecie starachowickim. We wtorek, 24 marca, funkcjonariuszom osobiście podziękował Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach.

Policja - zdj. ilustracyjne

Autor: AGO

Błyskawiczna interwencja policji w Starachowicach. Uratowali życie 23-latka

Do dramatycznego zdarzenia doszło 14 marca na terenie powiatu starachowickiego, gdzie zagrożone było życie młodego mężczyzny. Na miejscu pojawili się starsi posterunkowi Sandra Urban i Dawid Kozioł, którzy podjęli natychmiastowe i zdecydowane działania ratunkowe. Ich opanowanie, profesjonalizm oraz doskonałe wyszkolenie okazały się kluczowe dla ocalenia 23-latka. Dzięki bohaterskiej postawie policjantów ze Starachowic, młody człowiek przeżył i uniknął najgorszego.

Nagroda dla bohaterskich policjantów. Komendant wojewódzki docenił ich postawę

W uznaniu za ich wyjątkową postawę, 24 marca policjanci zostali zaproszeni do Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na spotkanie z insp. Zbigniewem Nowakiem. Komendant wojewódzki osobiście pogratulował im skutecznej interwencji, podkreślając, że ich profesjonalizm jest wzorem do naśladowania dla innych i dowodem na świetne przygotowanie do służby. W spotkaniu uczestniczył również szef starachowickiej policji, insp. Zbigniew Wilk, który dołączył się do podziękowań za zaangażowanie. Komendant Nowak zaznaczył, że takie bohaterskie czyny budują zaufanie społeczne do policji i wzmacniają poczucie bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

Źródło: Policja.pl

