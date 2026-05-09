Tajemnica „Murowańca” i prawnik, który stał się legendą

Kiedy wjeżdża się do Szańca, położonego zaledwie 6-7 kilometrów od Buska-Zdroju, wzrok natychmiast przyciąga potężna, surowa bryła z kamienia łupanego. To „Murowaniec” – renesansowy dwór, który mimo statusu ruiny, wciąż emanuje dawną potęgą. To właśnie o ten majątek toczył się jeden z najgłośniejszych sporów prawnych XIX-wiecznej Polski.

Mało kto dziś pamięta, że właścicielem tej świętokrzyskiej wioski był Jan Olrych, wybitny warszawski prawnik. Nie był on jednak typowym dziedzicem. Olrych, człowiek o nieprzeciętnym intelekcie i determinacji, wszedł w ostry spór sądowy z potężnym rodem hrabiów Wielopolskich, którzy po przejęciu ordynacji pińczowskiej nie grzeszyli gospodarnością.

Zdolny adwokat nie tylko wygrał batalię o te dobra, ale tak mocno zżył się z tym miejscem, że do swojego nazwiska dodał człon „Szaniecki”. Jako Jan Olrych Szaniecki przeszedł do historii nie tylko jako właściciel ziemski, ale przede wszystkim jako Minister Sprawiedliwości w Rządzie Narodowym podczas powstania listopadowego.

Majestatyczne ruiny dworu "Murowaniec" w Szańcu, wzniesionego na przełomie XVI i XVII wieku, które do dziś skrywają tajemnice dawnych właścicieli.

Architektura z pogranicza światów

Dwór, który dziś możemy oglądać, powstał prawdopodobnie w latach 1580–1609 na fundamentach jeszcze starszej, gotyckiej budowli. Zbudowany przez rodzinę Padniewskich, jest unikalnym przykładem dwukondygnacyjnej rezydencji obronnej na planie prostokąta.

Wędrując wokół jego murów, można poczuć dreszcz emocji. Dlaczego?

Ariańskie ślady : Lokalna tradycja uparcie powtarza, że budynek pełnił kiedyś funkcję zboru braci polskich

: Lokalna tradycja uparcie powtarza, że budynek pełnił kiedyś funkcję zboru braci polskich Podziemne tunele : Podobno z piwnic dworu prowadzi tajne przejście do nieistniejącego już klasztoru kamedułów w pobliskiej miejscowości Kameduły

: Podobno z piwnic dworu prowadzi tajne przejście do nieistniejącego już klasztoru kamedułów w pobliskiej miejscowości Kameduły Zapomniany ogród: Otaczający dwór park o powierzchni blisko 5 hektarów to dziś dzika gęstwina, w której wciąż rosną stare lipy i klony, pamiętające czasy Olrycha Szanieckiego.

Gotyk, który zapiera dech w piersiach

Jeśli myślicie, że dwór to jedyna atrakcja Szańca, rzut oka na pobliski kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wyprowadzi Was z błędu. To prawdziwa „perła w koronie” regionu. Ufundowany w 1499 roku przez biskupa kujawskiego i Kanclerza Wielkiego Koronnego, Krzesława z Kurozwęk, kościół jest majstersztykiem gotyckiej architektury.

Dziś trudno uwierzyć, że w tak małej wsi znajdziemy dzieła tej klasy. Wewnątrz świątyni czekają na odkrycie:

Rzeźba Madonny z Dzieciątkiem zwana Łokietkówną, datowana na około 1470 rok Obraz św. Stanisława pędzla samego Franciszka Smuglewicza, jednego z najwybitniejszych malarzy polskiego oświecenia Szesnastowieczny zegar słoneczny na południowej ścianie, który od stuleci odmierza czas mieszkańcom Ponidzia.

Precyzja, z jaką połączono kamienne ciosy murów kościoła, sprawia, że spoiny są niemal niewidoczne, co do dziś budzi podziw architektów.

Złoża sprzed milionów lat i partyzancka krew

Szaniec to nie tylko zabytki, to także niezwykła natura i dramatyczna historia najnowsza. Na wschodnim zboczu Góry Kamnica znajduje się nieczynny kamieniołom. To właśnie tutaj wydarzyło się coś niesamowitego – odsłonięto skały sprzed 7 milionów lat, z czasów, gdy Ponidzie było dnem ciepłego, płytkiego morza. Do dziś w wapiennych ścianach można dojrzeć fragmenty muszli i szczątków morskich organizmów.

Jednak wieś ma też swoje mroczniejsze oblicze, zapisane na miejscowym cmentarzu. To tutaj spoczywają żołnierze Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, którzy w okolicznych lasach prowadzili nierówną walkę z okupantem. Pamięć o Zgrupowaniach Partyzanckich AK „Ponury” jest tu wciąż żywa, a dokumenty IPN potwierdzają, jak strategicznym punktem na mapie ruchu oporu był ten rejon.

Dlaczego warto tu przyjechać?

Szaniec to miejsce dla tych, którzy w podróży szukają czegoś więcej niż tylko ładnych widoków. To propozycja dla poszukiwaczy autentyczności. Można tu dotrzeć zielonym szlakiem turystycznym z Wiślicy, poczuć klimat dawnych majątków i spróbować rozwikłać zagadkę warszawskiego prawnika, który porzucił wielki świat dla świętokrzyskiej głuszy.

Mało kto dziś pamięta, że Szaniec był kiedyś prężną gminą, z własnym przytułkiem dla starców, młynem i cegielnią. Choć czas obszedł się z niektórymi budowlami surowo, duch historii jest tu wyczuwalny w każdym kamieniu. Czy ruiny „Murowańca” odzyskają kiedyś dawny blask? Czas pokaże, ale już teraz Szaniec zasługuje na miano jednej z najbardziej niezwykłych miejscowości w Polsce.

źródła: Wikipedia, Szaniec – Polskie Zabytki, Busko Travel, Świętokrzyskie Travel, Legendy Świętokrzyskie (Szlak Green Velo).