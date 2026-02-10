W tym mieście kręcono "Ojca Mateusza". Turyści nie wiedzą o jego perełkach

W tym mieście kręcono "Ojca Mateusza"

Sandomierz, malownicze miasto nad Wisłą od lat przyciąga turystów nie tylko ze względu na swoje zabytki, ale też dzięki popularnemu serialowi "Ojciec Mateusz", który rozsławił je w całej Polsce. Produkcja opowiada o niezwykłym księdzu-detektywie, rozwiązującym zagadki kryminalne w swoim mieście, łączącym w sobie wnikliwość śledczą z empatią i poczuciem humoru. Niestety spora część odwiedzających przyjeżdża do miejscowości "tropem serialu", robi kilka zdjęć na rynku i wraca do domu, nie wiedząc, że kilkaset metrów dalej czekają miejsca, które są prawdziwymi perełkami.

Sandomierz z ekranu

Jeśli chcesz poczuć klimat serialu, zacznij klasycznie od Starego Miasta. To właśnie okolice rynku i ratusza są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych plenerów. Dodatkowo przed zwiedzaniem warto pamiętać o ważnym twistcie. Okazuje się bowiem, że nie wszystko, co w serialu wygląda na sandomierskie, faktycznie znajduje się w Sandomierzu - część lokacji (np. kościół i plebania) jest kręcona poza miastem.

Perełki, o których wielu turystów nie ma pojęcia

Spacerując po dobrze znanych uliczkach i podziwiając miejsca z ekranu, turyści często zapominają, że miasto kryje znacznie więcej atrakcji. Ukryte zaułki, zabytkowe kamienice, malownicze punkty widokowe czy mniej znane historyczne zakątki pozostają niezauważone, choć potrafią oczarować nawet najbardziej wymagających podróżników. O jakich konkretnie miejscach mowa? Część z nich przedstawiamy na liście poniżej:

Wąwóz Królowej Jadwigi - naturalny tunel z lessu: wąwóz ma niecałe pół kilometra długości i miejscami ok. 10 m wysokości, a spacer jego dnem robi niesamowite wrażenie, zwłaszcza gdy liście tworzą zielony dach.

naturalny tunel z lessu: wąwóz ma niecałe pół kilometra długości i miejscami ok. 10 m wysokości, a spacer jego dnem robi niesamowite wrażenie, zwłaszcza gdy liście tworzą zielony dach. Góry Pieprzowe: prawdziwy skarb Sandomierza, rezerwat geologiczno-przyrodniczy z pięknymi panoramami na Wisłę i starówkę. Znajduje się ok.2,5 km do miasta.

prawdziwy skarb Sandomierza, rezerwat geologiczno-przyrodniczy z pięknymi panoramami na Wisłę i starówkę. Znajduje się ok.2,5 km do miasta. Podziemna Trasa Turystyczna: pod rynkiem kryje się świat korytarzy i historii.

pod rynkiem kryje się świat korytarzy i historii. Brama Opatowska: punkt widokowy, który wygrywa z niejedną wieżą w Polsce.

punkt widokowy, który wygrywa z niejedną wieżą w Polsce. Wzgórze Salve Regina.

Sandomierski Szlak Winiarski.

"Mały Rzym" w woj. świętokrzyskim

Sandomierz bywa nazywany "małym Rzymem", bo - podobnie jak Wieczne Miasto - położony jest na siedmiu wzgórzach, co od wieków pobudzało wyobraźnię mieszkańców i kronikarzy. Do tego dochodzi wyjątkowe nagromadzenie zabytkowych świątyń i obiektów sakralnych na stosunkowo niewielkim obszarze: katedra, kościoły, klasztory i dawne kolegia duchowne tworzą panoramę miasta silnie związaną z chrześcijaństwem.