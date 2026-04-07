W tym powiecie w woj. świętokrzyskim bezrobocie jest najwyższe. Są najnowsze dane

Urząd Statystyczny podał nowe dane o bezrobociu w woj. świętokrzyskim

Urząd Statystyczny w Kielcach opublikował najnowszy raport dotyczący sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie świętokrzyskim. Dane za luty 2026 roku nie napawają optymizmem. Stopa bezrobocia w regionie wyniosła 9,0%, co oznacza wzrost o 0,9 punktu procentowego w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, kiedy wynosiła 8,1%. W urzędach pracy zarejestrowanych było łącznie 38,7 tys. osób – to o 4,2 tys. więcej niż rok wcześniej, co stanowi wzrost aż o 12,2%.

W skali kraju województwo świętokrzyskie należy do grupy regionów o wysokiej stopie bezrobocia. Mimo to nie jest liderem tego niechlubnego rankingu. W jeszcze trudniejszej sytuacji znajdowały się województwa podkarpackie, gdzie bezrobocie sięgnęło 9,6%, oraz warmińsko-mazurskie z wynikiem 10,1%.

W tym powiecie sytuacja jest najtrudniejsza

Analiza danych z podziałem na poszczególne powiaty pokazuje ogromne zróżnicowanie na lokalnym rynku pracy. Najwyższą stopę bezrobocia w całym województwie odnotowano w powiecie opatowskim, gdzie wskaźnik ten osiągnął poziom 16,4%. To wynik wyższy niż przed rokiem, kiedy wynosił 15,8%. Niewiele lepsza sytuacja panuje w powiecie skarżyskim, gdzie bez pracy pozostawało 15,6% mieszkańców (wzrost z 14,8% rok do roku).

Na drugim biegunie znajduje się powiat buski, gdzie odnotowano najniższe bezrobocie w regionie. Wyniosło ono 5,4%, co jest jednak wynikiem gorszym niż rok wcześniej, gdy było to 4,3%. Kontrast między powiatem z najniższym a najwyższym wskaźnikiem jest więc niemal trzykrotny.

Jedna oferta pracy na 31 bezrobotnych

Choć w lutym do urzędów pracy wpłynęło 1,1 tys. ofert zatrudnienia, czyli o 0,3 tys. więcej niż miesiąc wcześniej, to sytuacja poszukujących pracy wciąż pozostaje trudna. Z danych wynika, że na jedną ofertę przypadało średnio 31 zarejestrowanych bezrobotnych. Jest to niewielka poprawa w stosunku do poprzedniego miesiąca, gdy na jedno wolne stanowisko przypadało 37 kandydatów.

W analizowanym okresie w urzędach zarejestrowało się 3,9 tys. nowych bezrobotnych, a wyrejestrowano 2,9 tys. osób.

Kto najczęściej szuka pracy? Te grupy mają największy problem

Raport Urzędu Statystycznego rzuca również światło na strukturę bezrobocia. Okazuje się, że największą i stale rosnącą grupę stanowią osoby długotrwale bezrobotne, które stanowią już 49,6% wszystkich zarejestrowanych. Ich liczba w ciągu roku zwiększyła się o 14,7%. Poważne trudności ze znalezieniem zatrudnienia mają również osoby młode. Bezrobotni w wieku do 30 lat to 26,2% ogółu, a ich liczba wzrosła o 14,2% rok do roku. W trudnej sytuacji są także osoby po 50. roku życia, które stanowią 24,9% bezrobotnych.

Niepokojący jest również fakt, że największy roczny wzrost liczby bezrobotnych, aż o 22,2%, odnotowano w grupie osób z niepełnosprawnościami. Warto też podkreślić, że zdecydowana większość zarejestrowanych, bo aż 86,7%, to osoby bez prawa do zasiłku.