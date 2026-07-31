Kiedy i gdzie zawyją syreny?
Syreny alarmowe zostaną włączone 1 sierpnia 2026 roku (sobota) o godzinie 17:00 na terenie całego województwa świętokrzyskiego. Dźwięk syreny będzie ciągły i potrwa dokładnie 1 minutę.
Dlaczego syreny zawyją 1 sierpnia? Cel treningu i upamiętnienia
Uruchomienie syren ma podwójny cel:
- Doskonalenie systemu alarmowania: Jest to element ogólnokrajowego treningu użycia systemu powiadamiania, ostrzegania i alarmowania. Celem jest doskonalenie działania systemu alarmowania ludności oraz praktyczne sprawdzenie sprawności technicznej syren
- Upamiętnienie rocznicy Powstania Warszawskiego: Sygnał ma jednocześnie uczcić rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
W sobotę, 1 sierpnia 2026 r. o godz. 17:00 na terenie województwa świętokrzyskiego włączone zostaną syreny alarmowe. Ciągły dźwięk syren trwać będzie 1 minutę - informuje Świętokrzyskie Urząd Wojewódzki. Będzie to trening systemu alarmowania ludności oraz jednocześnie upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Trening zostanie przeprowadzony na podstawie Zarządzenia nr 88/2026 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2026 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu alarmowania ludności cywilnej na terenie województwa świętokrzyskiego.
Godzina „W” – Historyczny kontekst Powstania Warszawskiego
Data 1 sierpnia jest symboliczna dla Polski, a szczególnie dla Warszawy. Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00, znanej jako „Godzina W”. Był to desperacki zryw stolicy przeciwko niemieckiej okupacji, mający na celu wyzwolenie miasta, zanim wkroczą do niego żołnierze Armii Czerwonej. Powstanie trwało 63 dni i upadło 3 października 1944 roku. Podczas walk zginęło około 20 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, 3 tysiące kościuszkowców oraz około 180 tysięcy cywilów.
Co roku w Warszawie i wielu innych miejscach w Polsce, w Godzinę „W”, rocznica ta jest upamiętniana. Wiele osób zatrzymuje się na chwilę, oddając hołd bohaterom. W Świętokrzyskiem, podobnie jak w innych województwach, mieszkańcy zbierają się na ulicach, aby uczcić tę chwilę, często ubrani w narodowe barwy i z flagami.
Ważne: To alarm ćwiczebny, nie realne zagrożenie!
Bardzo istotne jest zrozumienie, że sygnał syreny uruchomiony 1 sierpnia 2026 roku będzie miał wyłącznie charakter symboliczny i ćwiczebny. Nie oznacza on żadnego realnego zagrożenia ani konieczności podejmowania działań alarmowych. Mieszkańcy powinni zachować spokój i pamiętać, że jest to część ogólnopolskiego treningu oraz upamiętnienie historyczne.
Warto zwrócić uwagę na różnicę między tym sygnałem a faktycznymi alarmami:
- Alarm ćwiczebny/symboliczny (1 sierpnia): Ciągły dźwięk syreny trwający 1 minutę.
- Ogłoszenie alarmu (realne zagrożenie): Modulowany dźwięk syreny (wznoszący się i opadający) trwający 3 minuty. Oznacza realne zagrożenie, takie jak klęska żywiołowa, awaria techniczna, zagrożenie z powietrza, czy skażenie
- Odwołanie alarmu (koniec zagrożenia): Ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty
Jak prawidłowo reagować na sygnały alarmowe?
Mimo że sygnał 1 sierpnia jest testowy, warto przypomnieć sobie ogólne zasady zachowania w przypadku faktycznego alarmu. Badania pokazują, że duża część społeczeństwa nie wie, jak prawidłowo reagować na sygnały alarmowe, często szukając dodatkowych informacji zamiast natychmiast działać.
W przypadku usłyszenia modulowanego sygnału alarmowego trwającego 3 minuty, który wskazuje na realne zagrożenie.
- Zachowaj spokój: Panika utrudnia racjonalne działanie
- Włącz odbiornik radiowy lub telewizor: Słuchaj oficjalnych komunikatów i instrukcji od służb
- Znajdź bezpieczne schronienie: Jeśli jesteś na zewnątrz, udaj się do najbliższego schronu lub ukrycia (np. piwnica, podziemny parking). W domu, przejdź do pomieszczenia bez okien lub z dala od nich (łazienka, korytarz wewnętrzny)
- Zabezpiecz dom: Wyłącz gaz, wodę i elektryczność. Zamknij okna i drzwi, uszczelnij otwory wentylacyjne (możesz użyć mokrych ręczników, taśmy klejącej)
- Chroń drogi oddechowe: Użyj maski przeciwgazowej lub prowizorycznych środków (zwilżona tkanina złożona w kilka warstw
- Nie rozpowszechniaj niesprawdzonych informacji.
Jak przygotować się na wypadek alarmu? Praktyczne porady
Odpowiednie przygotowanie może znacząco zwiększyć Twoje szanse na bezpieczne przetrwanie w sytuacji kryzysowej. Warto podjąć działania zawczasu, w spokojnych warunkach.
- Poznaj lokalizację schronów/ukryć: Sprawdź w urzędzie gminy lub miasta, gdzie znajdują się najbliższe schrony. Pamiętaj, że miejsc w schronach jest ograniczona liczba (szacuje się, że dla niecałych 3% ludności)
- Przygotuj „plecak ewakuacyjny”: Zaleca się posiadanie kilku zestawów (np. w domu, w pracy, w samochodzie)
- Ustal plan rodzinny: Porozmawiaj z rodziną o planie działania i miejscu spotkania w przypadku rozdzielenia podczas ewakuacji.
- Zapisz ważne numery telefonów: Służby ratunkowe, bliscy – zarówno w telefonie, jak i na kartce w plecaku.
- Bądź na bieżąco: Śledź komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) i rozważ zainstalowanie aplikacji RSO (Regionalny System Ostrzegania), która dostarcza aktualnych informacji o zagrożeniach.