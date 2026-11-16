Wiatr pomaga rozpraszać smog w Kielcach, ale nie wszędzie jakość powietrza jest dzisiaj taka sama

Zróżnicowana jakość powietrza w Kielcach. Gdzie oddycha się najtrudniej?

Dzisiejsza ocena jakości powietrza w mieście jest zróżnicowana w zależności od rejonu pomiaru. Na stacji przy ulicy Warszawskiej 108 stan powietrza określono jako bardzo dobry, z kolei na stacji przy ulicy Targowej ogólny indeks jakości powietrza wskazuje poziom umiarkowany. Wyczuwalny wiatr i umiarkowana temperatura sprzyjają rozpraszaniu dymu z domowych pieców oraz spalin samochodowych, dzięki czemu zanieczyszczenia nie gromadzą się tuż przy powierzchni ziemi. Mimo to w rejonach o wyższej zabudowie i większym natężeniu ruchu drogowego stężenie drobin brudu w powietrzu pozostaje nieco wyższe.

Lokalne warunki mają kluczowy wpływ na to, czym oddychamy w poszczególnych dzielnicach. Miejsca położone blisko ruchliwych skrzyżowań czy osiedli domów jednorodzinnych mogą odnotowywać wyższe stężenia pyłów niż teren o luźniejszej zabudowie. Choć warunki w Kielcach sprzyjają spacerom i aktywności na świeżym powietrzu, osoby z grup wrażliwych – w tym dzieci, seniorzy oraz osoby z chorobami dróg oddechowych – powinny przed dłuższym przebywaniem na zewnątrz zweryfikować stan powietrza w swoim bezpośrednim sąsiedztwie.

Jak odczytywać dzisiejsze (16.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby właściwie zinterpretować wyniki z punktów pomiarowych, warto odnieść je do oficjalnych wskaźników. Zgodnie z normami GIOŚ dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, natomiast roczny poziom dopuszczalny dla pyłu PM2.5 to 20 µg/m³ (dla pyłu PM2.5 Światowa Organizacja Zdrowia WHO zaleca prog dobowy na poziomie 15 µg/m³).

Oto szczegółowe zestawienie pomiarów ze kieleckich stacji:

Kielce, ul. Targowa – pomiar z godziny 09:00: stężenie pyłu PM10 wyniosło 16,1 µg/m³, a pyłu PM2.5 osiągnęło 13 µg/m³. Mimo że indeks dla samego pyłu PM10 wykazuje poziom bardzo dobry, ogólny indeks jakości powietrza dla tej stacji ustalono jako umiarkowany.

– pomiar z godziny 09:00: stężenie pyłu PM10 wyniosło 16,1 µg/m³, a pyłu PM2.5 osiągnęło 13 µg/m³. Mimo że indeks dla samego pyłu PM10 wykazuje poziom bardzo dobry, ogólny indeks jakości powietrza dla tej stacji ustalono jako umiarkowany. Kielce, ul. Warszawska 108 – pomiar z godziny 09:00: stężenie pyłu PM10 wynosi 10,7 µg/m³, a pyłu PM2.5 wynosi 8,3 µg/m³. Całościowy indeks jakości powietrza na tej stacji oceniono jako bardzo dobry.

– pomiar z godziny 09:00: stężenie pyłu PM10 wynosi 10,7 µg/m³, a pyłu PM2.5 wynosi 8,3 µg/m³. Całościowy indeks jakości powietrza na tej stacji oceniono jako bardzo dobry. Kielce, ul. Jurajska – pomiar z godziny 08:00: stężenie pyłu PM10 wyniosło 14,5 µg/m³. Na tej stacji mierzono wyłącznie pył PM10 (brak odczytu dla parametru PM2.5).

Dzisiejsze stężenia pyłu PM10 we wszystkich punktach pomiarowych mieszczą się bezpiecznie w granicach normy. Najwyższy odnotowany wynik przy ul. Targowej (16,1 µg/m³) stanowi zaledwie około 32% dobowego limitu bezpieczeństwa GIOŚ. Również wartości pyłu PM2.5 (13 µg/m³ na ul. Targowej i 8,3 µg/m³ na ul. Warszawskiej) nie przekraczają dobowych zaleceń WHO, co oznacza brak przekroczeń norm w całym mieście.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mieszanka szkodliwych pyłów i spalin zanieczyszczających powietrze, która pojawia się szczególnie w sezonie grzewczym. Powstaje głównie wtedy, gdy dym z domowych pieców i kominów oraz spaliny samochodowe nie mają jak ulecieć w górę z powodu bezwietrznej pogody. Drobne cząsteczki brudu unoszące się wówczas w powietrzu łatwo wnikają do dróg oddechowych i krwioobiegu. Złota zasada mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza w swojej okolicy przed wyjściem na trening lub spacer, zwłaszcza jeśli jesteś w grupie szczególnie wrażliwej na zanieczyszczenia.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie