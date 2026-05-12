Miliony, które odmieniają życie

W sobotni wieczór padły dwie główne wygrane – jedna w Ekstra Pensji, czyli 5000 zł co miesiąc przez 20 lat, a druga w Lotto Plus w wysokości 1 000 0000 zł. Choć ostateczna kwota przelewu zostanie pomniejszona o obowiązkowy podatek od wysokich wygranych, suma ta wciąż stanowi kwotę pozwalającą na realizację planów i całkowitą zmianę dotychczasowego stylu życia.

Gdzie padła szczęśliwa „szóstka”?

Zwycięski kupon został nadany w kolekturze przy ulicy ul. Prusa 9 w Kielcach. To już piąta główna wygrana w Lotto Plus w stolicy województwa świętokrzyskiego.

Oto liczby, które przyniosły wygraną

Losowanie Lotto z 9 maja przyniosło szczęście osobie, która postawiła na następujący zestaw liczb: 6, 27, 29, 38, 41 oraz 42. To właśnie ta kombinacja zamieniła zwykły zakład w przepustkę do miliona.

Jak grać w Lotto?

Gra o miliony toczy się każdego dnia! Jutro wieczorem w puli Eurojackpot na główne wygrane czeka 380 000 000 zł, zaś w Lotto i Lotto Plus można będzie zagrać odpowiednio o 20 000 000 zł i 1 000 000 zł.

