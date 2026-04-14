Strategiczna metamorfoza lotniska w Masłowie

Lotnisko EPKA w Masłowie, posiadające kod referencyjny 2B, to miejsce z bogatą historią sięgającą 1937 roku. Przez lata służyło głównie jako lotnisko sportowe i szkoleniowe, będąc bazą dla Aeroklubu Kieleckiego. Teraz jego rola ulegnie radykalnej zmianie dzięki dofinansowaniu w wysokości 42,75 mln zł.

Inwestycja ta ma zapewnić pełną gotowość obiektu do realizacji zadań cywilnych oraz wojskowych. Co istotne, projekt uzyskał już pozytywną opinię Ministerstwa Obrony Narodowej, co potwierdza jego rangę w systemie bezpieczeństwa państwa.

Co dokładnie zmieni się w Masłowie?

Planowany zakres prac jest imponujący i zakłada doprowadzenie infrastruktury do najwyższych możliwych parametrów. Najważniejsze zmiany obejmują:

Nowoczesna infrastruktura startowa . Budowa nowej drogi kołowania oraz modernizacja nawierzchni obecnie istniejących pasów startowych (aktualnie lotnisko posiada 900-metrowy pas asfaltobetonowy oraz pas trawiasty).

Bezpieczeństwo po zmroku i w trudnych warunkach . Montaż nowoczesnej instalacji świateł nawigacyjnych , co pozwoli na bezpieczne operacje lotnicze w znacznie szerszym zakresie warunków pogodowych niż dotychczas.

Nowe centrum dowodzenia . Budowa budynku wielofunkcyjnego, w którym znajdzie się profesjonalne pomieszczenie na wieżę kontroli ruchu lotniczego , część administracyjna oraz sale dydaktyczne.

Rozbudowa logistyczna . Powstanie nowe zaplecze logistyczno-magazynowe, a samorząd zakupi nieruchomości na wschód od pasa startowego. Pozwoli to na budowę nowej drogi dojazdowej do północno-wschodniej części obiektu.

. Powstanie nowe zaplecze logistyczno-magazynowe, a samorząd zakupi nieruchomości na wschód od pasa startowego. Pozwoli to na budowę nowej drogi dojazdowej do północno-wschodniej części obiektu. Zaawansowany dozór. Rozbudowa systemu bezpieczeństwa, w tym nowoczesnego monitoringu wizyjnego CCTV oraz modernizacja systemów odwodnienia

Masłów – więcej niż lotnisko sportowe

Do tej pory lotnisko kojarzone było głównie z pasją i szkoleniami. Aeroklub Kielecki prowadzi tu certyfikowany Ośrodek Szkolenia Lotniczego, oferując kursy do licencji turystycznej PPL(A), zawodowej CPL(A), rekreacyjnej LAPL(A) oraz szkolenia szybowcowe i spadochronowe. Masłów to także ważne miejsce pamięci – 3 czerwca 1991 roku gościł tu Papież Jan Paweł II

Obecnie lotnisko jest własnością Województwa Świętokrzyskiego, a jego funkcjonowanie regulują rygorystyczne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i porządku. Modernizacja sprawi, że ten malowniczo położony obiekt u podnóża Gór Świętokrzyskich stanie się jednym z najnowocześniejszych punktów na mapie infrastruktury krytycznej regionu.

Szeroki front inwestycji w bezpieczeństwo regionu

Modernizacja w Masłowie to część większego planu finansowanego z nowo utworzonych priorytetów, takich jak Priorytet 15. „Fundusze Europejskie dla infrastruktury obronnej”. Oprócz lotniska, wsparcie otrzymają:

Kieleckie i regionalne szpitale (166 mln zł) M.in. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach oraz placówki w Czerwonej Górze, Busku-Zdroju i Sandomierzu (jako zaplecze dla "Tarczy Wschód").

Schron pod Placem Wolności w Kielcach (67,7 mln zł) Utworzenie bezpiecznego miejsca schronienia dla ludności.

Przemysł obronny (220 mln zł) Wsparcie dla lokalnych firm zwiększających moce wytwórcze sektora zbrojeniowego

Wybór projektów, w tym modernizacji lotniska w Masłowie, odbywa się w trybie niekonkurencyjnym, co ma przyspieszyć uruchomienie środków i realne rozpoczęcie prac budowlanych.