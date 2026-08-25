Wielkie święto fanów Roxette w Sielpi! Bezpłatny koncert i Ogólnopolski Zlot Fanów

Na żywo największe, ponadczasowe hity legendarnego duetu wykona ceniony zespół ROXANNE – Roxette Tribute Band, który gwarantuje muzyczne widowisko na najwyższym poziomie. Dla wszystkich mieszkańców oraz wypoczywających nad jeziorem turystów organizatorzy mają świetną wiadomość: wstęp na całe wydarzenie jest całkowicie bezpłatny.

Oficjalne afterparty

Muzyczne wrażenia nie zakończą się jednak wraz z ostatnim bisem na plenerowej scenie. Zaraz po zakończeniu części koncertowej uczestnicy przeniosą się do baru Belfast, gdzie odbędzie się oficjalne afterparty.

To doskonała propozycja na spędzenie letniego, sierpniowego wieczoru przy dźwiękach uwielbianych klasyków. Nie może Was tam zabraknąć!

Wydarzenie w pigułce