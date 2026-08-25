Wielkie święto fanów Roxette w Sielpi! Bezpłatny koncert i Ogólnopolski Zlot Fanów

Wiktoria Kmiecik
2026-08-25 11:13

Już w najbliższy piątek, 28 sierpnia, Sielpia stanie się prawdziwą stolicą szwedzkiego pop-rocka. Na scenie Kina Letniego nad jeziorem odbędzie się wyjątkowy Ogólnopolski Zlot Fanów połączony z uroczystym koncertem poświęconym twórczości kultowej grupy Roxette. Start wydarzenia zaplanowano na godzinę 19:30.

Zespół muzyczny na oświetlonej scenie podczas koncertu Roxanne. O zlocie fanów w Sielpi przeczytasz na Eska Kielce.
Autor: Roxanne - Roxette Tribute Band/ Facebook

Na żywo największe, ponadczasowe hity legendarnego duetu wykona ceniony zespół ROXANNE – Roxette Tribute Band, który gwarantuje muzyczne widowisko na najwyższym poziomie. Dla wszystkich mieszkańców oraz wypoczywających nad jeziorem turystów organizatorzy mają świetną wiadomość: wstęp na całe wydarzenie jest całkowicie bezpłatny.

Oficjalne afterparty

Muzyczne wrażenia nie zakończą się jednak wraz z ostatnim bisem na plenerowej scenie. Zaraz po zakończeniu części koncertowej uczestnicy przeniosą się do baru Belfast, gdzie odbędzie się oficjalne afterparty.

To doskonała propozycja na spędzenie letniego, sierpniowego wieczoru przy dźwiękach uwielbianych klasyków. Nie może Was tam zabraknąć!

Wydarzenie w pigułce

  • Co: Ogólnopolski Zlot Fanów Roxette + bezpłatny koncert zespołu ROXANNE (Roxette Tribute Band) oraz afterparty w barze Belfast
  • Gdzie: Sielpia nad jeziorem (scena Kina Letniego)
  • Kiedy: Piątek, 28 sierpnia, godz. 19:30

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