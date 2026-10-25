Wszystkich Świętych 2026 w Świętokrzyskiem. Taka pogoda czeka nas na cmentarzach

Prognoza pogody na okres Wszystkich Świętych 2026 w regionie świętokrzyskim
Sobota, 31 października. Ostatnie porządki na cmentarzach
Dzień poprzedzający uroczystość Wszystkich Świętych to tradycyjnie czas największego ruchu przy nekropoliach. To wtedy sprzątamy groby, układamy wiązanki i zapalamy pierwsze znicze.
31 października w województwie świętokrzyskim upłynie pod znakiem typowej, aczkolwiek stosunkowo spokojnej jesieni. Synoptycy wskazują na duże zachmurzenie z przejaśnieniami. W najcieplejszym momencie dnia termometry w powinny pokazać około 10-12°C. Po południu i wieczorem, wraz z zachodem słońca, temperatura zacznie gwałtownie spadać. Jeśli planujecie porządki na cmentarzu do późnych godzin popołudniowych, załóżcie ciepłą kurtkę i czapkę – podmuchy wiatru mogą potęgować odczucie chłodu.
Niedziela, 1 listopada. Dzień Wszystkich Świętych
Sam 1 listopada 2026 roku (przypadający w tym roku w niedzielę) zapowiada się stabilnie pod względem opadów, choć chłód będzie dawał o sobie znać.
Słupki termometrów w regionie świętokrzyskim osiągną w granicach 9–11°C. Poranek może przywitać nas mgłami oraz niskimi temperaturami spadającymi do 2–4°C. Miejscami przy gruncie niewykluczone są słabe przymrozki. Modele meteorologiczne nie przewidują w tym dniu gwałtownych załamań aury czy śnieżyc, jednak ze względu na zmienny charakter jesieni warto mieć w pogotowiu parasol na wypadek przelotnych, lokalnych mżawek.
Poniedziałek, 2 listopada: Dzień Zaduszny pod znakiem chłodu
W Dzień Zaduszny ruch na cmentarzach nieco mniejszy, jednak wiele osób nadal tego dnia odwiedza groby.
2 listopada aura może przynieść więcej gęstych chmur. W regionie świętokrzyskim utrzymają się podobne temperatury maksymalne (ok. 8–10°C). Ponieważ wilgotność powietrza wzrośnie, a gdzieniegdzie mogą pojawić się zamglenia, odczuwalna temperatura będzie nieco niższa niż wskażą termometry.
Zmiana czasu z letniego na zimowy. Kiedy przestawiamy zegarki?
Zanim udamy się w drogę na cmentarze, czekają nas zmiany w codziennym rytmie wyznaczone przez kalendarz. Warto pamiętać, że tuż przed Wszystkimi Świętymi nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy.
Przesunięcie wskazówek zegara odbędzie się w nocy z soboty 24 października na niedzielę 25 października. Dokładnie o godzinie 3:00 w nocy cofamy zegarki na godzinę 2:00. Oznacza to, że w tę noc spędzimy w łóżku o godzinę dłużej, ale też szybciej będzie zapadać zmrok popołudniami – co w okresie 31 października – 2 listopada oznacza, że już po godzinie 16:00 zrobi się ciemno.
Przygotowanie auta do podróży
Intensywne wyjazdy związane z weekendem przełomu października i listopada to dla wielu kierowców pierwszy tak daleki kurs w zmiennych, jesiennych warunkach. Z tego powodu okres ten jest idealnym momentem, aby kompleksowo zadbać o samochód.
- Wizyta u wulkanizatora: Ważną kwestią jest wymiana opon z letnich na zimowe. Nie warto czekać na pierwszy śnieg czy oblodzenie – gdy średnie dobowe temperatury regularnie spadają poniżej 7°C, opony letnie tracą swoją elastyczność i przyczepność. Nowe lub sprawdzone ogumienie zimowe znacząco skraca drogę hamowania i zapewnia bezpieczeństwo na mokrej, śliskiej nawierzchni oraz podczas porannych mgieł.
- Przegląd podstawowych układów: Przed wyjazdem w dłuższą trasę skontroluj stan wycieraczek, uzupełnij płyn do spryskiwaczy oraz sprawdź działanie wszystkich świateł, co w warunkach szybko zapadającego zmroku ma bardzo ważne znaczenie.
Jesień w Świętokrzyskiem. Zdjęcia
Odwiedzasz groby bliskich? Zadbaj o swoje bezpieczeństwo
Nie zapominajmy jednak, że w okresie Wszystkich Świętych są również osoby, które będą chciały wykorzystać nasze roztargnienie i brak uwagi, jako okazję do kradzieży.Policja apeluje o zachowanie szczególnej uwagi i ostrożności w trakcie pobytów na cmentarzach. Stosowanie się do kilku praktycznych zasad pomoże uchronić nasze mienie przed kradzieżą:
- wybierając się na cmentarz nie zabierajmy ze sobą większych kwot pieniędzy, biżuterii czy wartościowych dokumentów. Jeśli jednak zdecydujemy się na zabranie ze sobą takich przedmiotów czy pieniędzy, nie trzymajmy ich w łatwo dostępnej torebce, czy saszetce. Złodzieje szczególnie często wykorzystują tłok lub brak naszego nadzoru nad pozostawianymi przedmiotami;
- na terenie cmentarzy "kieszonkowcy" obserwują osoby pozostawiające koło nagrobków torebki i oddalające się w celu nabrania wody dla roślin czy wyrzucenia śmieci. Ten czas złodziej dostaje od nas w prezencie na dokonanie kradzieży;
- nie pozostawiajmy wartościowych przedmiotów w widocznym miejscu w samochodzie, może to sprowokować sprawców do dokonania włamania do pojazdu;
- zwracajmy uwagę na inne osoby porządkujące groby, nasza spostrzegawczość może uchronić kogoś przed utratą mienia;
- korzystajmy z komunikacji miejskiej, aby dotrzeć w rejon nekropolii. Jeśli wybieramy się swoim samochodem, zwracajmy uwagę na czasowe zmiany w organizacji ruchu na drogach dojazdowych do cmentarzy a swój pojazd pozostawiajmy w miejscach do tego wyznaczonych;
- pamiętajmy, że dzieci w tłumie mogą łatwo stracić orientację, ustalmy miejsce spotkania w przypadku zagubienia się, np. główne wejście do nekropolii, uczmy dzieci, że warto poprosić o pomoc policjanta.