Chmielnik atrakcje. Dlaczego to miasto musi trafić na Twoją listę?

Położony w środkowowschodniej części województwa świętokrzyskiego, na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych między Kielcami a Tarnowem, Chmielnik to znacznie więcej niż tylko przystanek w podróży. To miasto o niezwykłej energii, które w ostatnich latach przeszło całkowitą metamorfozę, nie tracąc przy tym swojego historycznego ducha. Gdy pierwszy raz wchodzi się na tutejszy Rynek, uderza niezwykły ład architektoniczny i cisza, którą przerywa jedynie szum nowoczesnej fontanny w kształcie kuli ziemskiej.

To jedno z tych miejsc, gdzie „świętokrzyskie miasteczka” pokazują swoje najpiękniejsze oblicze. Układ urbanistyczny z XIX wieku, odrestaurowane kamienice i zabytkowa studnia tworzą scenerię, która zachwyca fotografów i miłośników miejskiej estetyki. Ale to, co najcenniejsze, kryje się kilkaset metrów od głównego placu.

Szklany cud i Świętokrzyski Sztetl

Jeśli zastanawiacie się, co zobaczyć w Chmielniku w pierwszej kolejności, odpowiedź jest jedna: Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl”. Mieści się on w murach dawnej, XVIII-wiecznej synagogi, która sama w sobie jest architektonicznym majstersztykiem. To właśnie tutaj znajduje się jedyna na świecie szklana bima – rekonstrukcja miejsca, z którego niegdyś odczytywano Torę.

Ta ważąca trzy tony szklana konstrukcja o wysokości 3,6 metra robi piorunujące wrażenie, zwłaszcza gdy przenikają przez nią promienie słońca, tworząc na ścianach synagogi niesamowitą grę świateł. Muzeum nie jest jednak skansenem, lecz nowoczesną, multimedialną przestrzenią. Dzięki szybom holograficznym i ukrytym głośnikom, wizyta tutaj zamienia się w fascynujący spacer po przedwojennych uliczkach, pozwalając niemal „dotknąć” codzienności dawnych mieszkańców. Stojąc wewnątrz, czułem dreszcz emocji – to nie jest tylko muzeum, to kapsuła czasu, która przenosi nas do świata, który bezpowrotnie zniknął.

i Autor: Jacek Stępień/ Archiwum prywatne Chmielnik.Jedyna na świecie szklana bima – rekonstrukcja miejsca, z którego niegdyś odczytywano Torę

Zabytki sacrum. Od gotyku po barokowy przepych

Atrakcje świętokrzyskie to w dużej mierze obiekty sakralne, a Chmielnik ma w tej dziedzinie wiele do zaoferowania. Najstarszym świadkiem historii jest kościółek św. Trójcy, którego korzenie sięgają XIV wieku. Choć jego dzieje były burzliwe – był profanowany i niemal popadł w ruinę – do dziś zachowało się jego cenne prezbiterium z początku XVI wieku.

Z kolei kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP to klasyka późnego baroku, która domyka główną oś widokową miasta. Warto wejść do środka, by zobaczyć XVIII-wieczny obraz Niepokalanej Panny oraz poczuć dostojeństwo świątyni konsekrowanej w 1783 roku.

Nie można też pominąć pobliskich Piotrkowic, gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej. To miejsce owiane legendami o cudownych uzdrowieniach, z unikatowym „domkiem loretańskim” i figurką Matki Bożej z ok. 1400 roku, przyciąga pielgrzymów z całej Polski.

Chmielnik historia. Od mongolskich najazdów po wielokulturowy tygiel

Chmielnik historia to opowieść o kontrastach i wielkiej polityce. Czy wiedzieliście, że to tutaj w 1241 roku rozegrała się jedna z największych bitew średniowiecznej Europy? Polskie rycerstwo starło się wówczas z wojskami mongolskimi, a o tych krwawych wydarzeniach przypomina dziś kamienny obelisk.

Miasto było też ważnym ośrodkiem arianizmu w XVI wieku, co czyniło je jednym z najbardziej postępowych miejsc w ówczesnej Małopolsce. Jednak to żydowskie dziedzictwo najsilniej ukształtowało tożsamość Chmielnika. Od XVII wieku, dzięki przywilejom nadanym przez dziedziców, miasto stało się gwarnym sztetlem, pachnącym gęsiną i wypełnionym handlem. Ta koegzystencja kultur polskiej i żydowskiej trwała stulecia i to właśnie ją stara się dziś przypominać „Świętokrzyski Sztetl”.

Klimat jak z pocztówki, ale bez tłumów

Dlaczego Chmielnik jest tak wyjątkowy? Ponieważ oferuje jakość zwiedzania porównywalną z Kazimierzem Dolnym czy Sandomierzem, ale bez konieczności przeciskania się przez tłumy turystów. Tu czas płynie wolniej. Można przysiąść na ławce w nowoczesnym parku miejskim, podziwiać panoramę miasta z lotu ptaka (którą uwieczniają liczne fotografie) i naprawdę poczuć atmosferę świętokrzyskiej prowincji w jej najlepszym wydaniu.

Wieczorny spacer po Rynku, gdy kamienice są subtelnie podświetlone, a w powietrzu czuć spokój, to doświadczenie, którego nie kupicie w żadnym popularnym kurorcie. To idealne miejsce dla „slow travel” – bez pośpiechu, z szacunkiem dla historii i lokalnej kuchni.

Czym smakuje Chmielnik? Karp, gęsina i świętokrzyskie ryby

Wycieczka do Chmielnika to także uczta dla podniebienia. Kulinarną wizytówką gminy jest słynna gęsina oraz karp śladkowski. W rejonie Śladkowa Małego, zaledwie kilka kilometrów od centrum, znajduje się kraina stawów rybnych, gdzie w ciszy i spokoju można spróbować lokalnych specjałów prosto z wody. Gospodarstwa agroturystyczne słyną tu z hodowli ryb, a świeżo przyrządzony karp czy amur to obowiązkowy punkt programu dla każdego smakosza.

Praktyczne informacje. Jak dojechać i kiedy przyjechać?

Chmielnik jest doskonale skomunikowany. Przebiegają tędy trasy autobusowe łączące Kielce z Buskiem-Zdrojem, Staszowem czy nawet Kazimierzą Wielką. Dojazd z Kielc zajmuje niecałe 45 minut, co czyni miasto idealnym celem na jednodniowy wypad.

Najlepszy czas na odwiedziny to czerwiec, kiedy odbywają się „Dni Kultur” (Szalom na Wspólnej) – miasto wypełnia się wtedy muzyką klezmerską, tańcem i zapachem żydowskich potraw. Jeśli jednak szukacie ciszy, każda inna pora roku będzie równie dobra, by odkryć sekrety tego miejsca. Synagoga jest dostępna dla zwiedzających od wtorku do soboty (w sezonie zimowym 9:00–16:00, latem do 17:00).

Odkryj świętokrzyską tajemnicę

Chmielnik to miejsce dla tych, którzy w podróżach szukają czegoś więcej niż tylko ładnych widoków. To miasto z duszą, gdzie szklana bima łączy przeszłość z przyszłością, a rycerskie legendy przeplatają się z codziennością dawnego sztetla. Nie czekajcie, aż odkryją go wszyscy. Spakujcie aparat, zarezerwujcie popołudnie i dajcie się uwieść miastu, które wygląda jak z pocztówki, a wciąż pozostaje Waszą prywatną, nieodkrytą jeszcze tajemnicą.

źródła: Oficjalny serwis Miasta i Gminy Chmielnik (chmielnik.com), Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” (swietokrzyskisztetl.pl), Portal turystyczny „Świętokrzyskie Travel”, Chmielnickie Centrum Kultury.