Od magnackiej perły do... browaru i ruin

Historia zamku to gotycko-renesansowa opowieść o potędze i upadku. Pierwsze wzmianki o warowni w Ćmielowie pochodzą z XIV wieku, ale to rodzina Szydłowieckich uczyniła z niego prawdziwą rezydencję. W 1505 roku Jakub Szydłowiecki uformował tu kopiec i wzniósł pierwszy dwór. Jednak to jego brat, Krzysztof Szydłowiecki – kanclerz wielki koronny i przyjaciel Zygmunta Starego – stworzył tu wspaniałe palazzo in fortezza na wyspie, wzorowane na najlepszych europejskich przykładach.

Zamek gościł królów i wielkich magnatów, ale los go nie oszczędzał. Podczas potopu szwedzkiego w 1657 roku doszło tu do krwawej rzezi szlachty, a sam król Karol Gustaw jadł w zamkowych murach uroczysty obiad. Kolejne wieki to powolny zmierzch – rezydencję zamieniono na browar, manufakturę ceramiki, a w czasach PRL nawet na warsztaty i mieszkania. Wydawało się, że perła architektury na zawsze pozostanie w bagnie zapomnienia.

Rewolucja Stratocastle. Muzeum, w którym historia brzmi muzyką

Wszystko zmieniło się w 2022 roku, gdy Anna i Tadeusz Zarębscy rozpoczęli ambitną rewitalizację ruin. Pod okiem archeologów zamek nie tylko odzyskał blask jako „trwała ruina”, ale zyskał zupełnie nową duszę.

Sercem obiektu stało się muzeum muzyki i pasji – Stratocastle. To tutaj znajdziesz największą w Europie kolekcję gitar, liczącą ponad 400 unikatowych instrumentów. Wystawa to prawdziwy hołd dla legend – od Jimiego Hendrixa i Rolling Stones, przez Led Zeppelin i Nirvanę, aż po współczesne gwiazdy jak Taylor Swift. Można tu prześledzić ewolucję dźwięku, od dawnych instrumentów podarowanych przez lokalnych kolekcjonerów, po gitary z autografami największych wirtuozów.

Co się wydarzy w ten weekend? "Koronacja Zamku"

Wielkie otwarcie, zaplanowane na 24 maja (niedziela), wystartuje o godzinie 12:00 pod hasłem „Koronacja Zamku”. Na odwiedzających czeka darmowy wstęp i program, który przeniesie nas prosto w czasy Jagiellonów.

Jarmark w stylu jagiellońskim , regionalne przysmaki, rzemiosło, garncarstwo i biżuteria.

, regionalne przysmaki, rzemiosło, garncarstwo i biżuteria. Wielkie widowisko , uroczysty wjazd króla Zygmunta Starego i królowej Bony .

, uroczysty wjazd króla . Inscenizacje historyczne , pokazy walk rycerskich, popisy konne oraz huk armat dawnej broni palnej.

, pokazy walk rycerskich, popisy konne oraz huk armat dawnej broni palnej. Nowoczesne wystawy, zwiedzający będą mogli po raz pierwszy zobaczyć galerię gitar oraz wystawę archeologiczną z artefaktami odkrytymi podczas prac

To dopiero początek muzycznego lata

Otwarcie zamku to tylko przygrywka do tego, co wydarzy się na 13-hektarowych błoniach koncertowych. Już w lipcu w Ćmielowie pojawią się światowe legendy:

17 lipca : Wystąpi supergrupa BEAT (muzycy King Crimson, Tool i Steve Vai).

: Wystąpi supergrupa (muzycy King Crimson, Tool i Steve Vai). 25 lipca: Festiwal Jana Borysewicza, podczas którego Lady Pank będzie świętować swoje 45-lecie.

Zamek Ćmielów, podniesiony z ruin dzięki pasji właścicieli, staje się nowym centrum kultury, gdzie historia spotyka się z rockową energią. Jeśli szukasz pomysłu na ten weekend – kierunek jest tylko jeden.