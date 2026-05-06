Chwyć kostium i ruszaj do Pacanowa! Bajkowy Korowód czeka na Twoją ekipę!

Wiktoria Kmiecik
2026-05-06 9:38

Macie głowy pełne pomysłów, kochacie dobrą zabawę i chcecie poczuć magię niczym z najpiękniejszej baśni? Koziołek Matołek zaprasza Was do wspólnego świętowania! Już 7 czerwca Pacanów zamieni się w stolicę dziecięcej wyobraźni, a Wy możecie stać się głównymi bohaterami tego widowiska.

Bajkowy korowód w Pacanowie

Autor: Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie/ Materiały prasowe

Festiwal Kultury Dziecięcej w Pacanowie to wydarzenie, którego nie trzeba przedstawiać. W tym roku, podczas 24. edycji, sercem imprezy ponownie stanie się jedyny w swoim rodzaju Bajkowy Korowód. To niezwykła okazja, by pokazać światu swoją kreatywność i wspólnie z przyjaciółmi przemaszerować ulicami miasta w blasku fleszy i przy dźwiękach radosnej muzyki.

Kto może wziąć udział?

Wiek nie gra roli! ECB zaprasza wszystkich – od roczniaka po stulatka. Jedynym warunkiem jest zebranie ekipy składającej się z co najmniej 5 osób. Może to być grupa przedszkolna, szkolna, rodzina, paczka znajomych czy lokalne stowarzyszenie. Im nas więcej, tym weselej!

Co trzeba zrobić?

Zasady są proste i dają ogromne pole do popisu:

  1. Przebranie: Wcielcie się w postacie z Waszych ulubionych bajek.
  2. Prezentacja: Na mecie korowodu każda grupa ma chwilę dla siebie. Możecie zaśpiewać piosenkę, odegrać krótką scenkę, zaprezentować okrzyk lub przygotować radosną animację.
  3. Czas i miejsce: Korowód wyruszy ulicami Pacanowa 7 czerwca o godzinie 13:00.

"Tematem przygotowanych przez Was prezentacji powinna być interpretacja wybranej bajki, forma jej wyrażenia pozostaje dowolna, otwarta i niczym nieograniczona, tak jak Wasza wyobraźnia. Mile widziane będzie podkreślenie 24. edycji Festiwalu. Jedynym warunkiem jest utworzenie minimum 5-osobowej bajkowo przystrojonej grupy, która powinna przyjąć nazwę i wyznaczyć pełnoletniego opiekuna odpowiedzialnego za kontakty z organizatorem wydarzenia oraz za bezpieczeństwo zespołu w trakcie podróży i pobytu w Pacanowi" - wyjaśnia ECB w Pacanowie. 

Nagrody, które kuszą!

Dla najbardziej kreatywnych i pomysłowych grup przygotowano wyjątkowe wyróżnienia. Do zdobycia są atrakcyjne nagrody finansowe oraz vouchery do Akademii Bajki – miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy!

Nie zwlekaj – czas ucieka!

Wyobraźnia nie zna granic, ale terminy już tak. Na Wasze zgłoszenia Centrum Bajki czeka tylko do 15 maja. To idealny moment, aby usiąść wspólnie z ekipą, zaprojektować stroje i dopracować występ.

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe znajdziecie na stronie internetowej Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie.

Do zobaczenia w Pacanowie – miejscu, gdzie bajki stają się rzeczywistością!

