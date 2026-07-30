120 mln zł na nową siedzibę Urzędu Marszałkowskiego. Zobacz, jak się zmieni!

Świętokrzyskie to prawdopodobnie jedyne województwo w Polsce, w którym Urząd Marszałkowski nie posiada jednej, skonsolidowanej siedziby. Obecnie kluczowe departamenty urzędu rozrzucone są w czterech różnych punktach Kielc. Radni Sejmiku nie mają własnej sali obrad, a archiwum zakładowe mieści się w wynajmowanym budynku przy ul. Sienkiewicza. Brakuje także przestronnej i reprezentacyjnej sali konferencyjnej dla gości.

Milionowe koszty najmu i racjonalne zarządzanie

Obecnie jedynym obiektem stanowiącym własność samorządu jest budynek przy al. IX Wieków Kielc 3 (pozyskany nieodpłatnie w drodze komunalizacji). Wynajem pozostałych pomieszczeń generuje olbrzymie obciążenie finansowe – około 6 mln zł rocznie za sam czynsz oraz kolejne 2 mln zł za media.

– Widzimy olbrzymią potrzebę rozbudowy dotychczasowej siedziby urzędu, to nie jest kwestia wygody urzędników, lecz sprawności funkcjonowania instytucji oraz odpowiedzialnego zarządzania środkami publicznymi – tłumaczyła marszałek Renata Janik. – Zamiast corocznie przeznaczać fundusze publiczne na wynajem, powinniśmy wybudować w tym miejscu nowoczesną i funkcjonalną siedzibę na miarę XXI wieku.

Szacowany koszt całej inwestycji to 120 mln zł brutto. Środki będą w całości pochodzić z budżetu województwa, w tym ze skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych oraz dochodów z lokat.

Samorząd konsekwentnie ogranicza też wydatki bieżące – od początku kadencji zatrudnienie zmniejszyło się o 69 osób, zoptymalizowano zużycie energii, a od 1 stycznia 2027 r. planowane jest włączenie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w struktury urzędu, co zmniejszy liczbę etatów kierowniczych i pozwoli zrezygnować z wynajmu przy ul. Targowej.

Konkurs architektoniczny: Nowy blask ul. Targowej

Nowa inwestycja nie tylko skonsoliduje urząd, ale też rozwiąże problem estetyczny w ścisłym centrum miasta – nowa bryła zastąpi zniszczony budynek dawnej biblioteki wojewódzkiej.

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny przeprowadziło Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział Kielce. Spośród 17 zgłoszonych prac Sąd Konkursowy wyłonił 6 finałowych projektów, przyznając 3 nagrody i 3 wyróżnienia.

I nagrodę (oraz czek na 55 tys. zł) zdobył zespół w składzie: NM architekci Tomasz Marciniewicz, Zuzanna Szpocińska-Marciniewicz oraz Jerzy Grochulski.

– Cieszę się, że nowa koncepcja została wyłoniona w drodze konkursu, a nie w formie przetargu, gdzie liczy się najniższa cena – zaznaczył przewodniczący Sądu Konkursowego, prezes SARP Oddział Kielce Wojciech Głowacki.

Zwycięski projekt zakłada podział bryły na dwie kubatury połączone transparentnym łącznikiem, stanowiącym otwarte zaproszenie dla mieszkańców. Dzięki temu ulica Targowa zyska nową, przyjazną funkcję publiczną jako nowoczesna pierzeja otwartą dla lokalnej społeczności.

Harmonogram realizacji