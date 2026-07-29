Tragiczny wypadek w lesie koło Buska-Zdroju. Nie żyje 28-letni kierowca ciągnika

Do tego tragicznego w skutkach zdarzenia doszło dziś, 29 lipca w godzinach popołudniowych w miejscowości Nowy Folwark (gmina Busko-Zdrój). Zgłoszenie o wypadku w kompleksie leśnym wpłynęło do służb około godziny 15:00.

Śmiertelny wypadek w miejscowości Nowy Folwark

Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu funkcjonariuszy wynika, że 28-letni mężczyzna poruszał się ciągnikiem rolniczym po terenie leśnym. W trakcie jazdy doszło do nagłego i niebezpiecznego zdarzenia.

– Z naszych wstępnych ustaleń wynika, iż podczas jazdy najprawdopodobniej na ciągnik spadł konar. W wyniku poniesionych obrażeń mężczyzna zmarł – informuje mł. asp. Piotr Pazera z Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju.

Mimo natychmiastowej reakcji służb, życia młodego mężczyzny nie udało się uratować.

Prokuratura bada okoliczności tragedii

Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowali policjanci oraz prokurator. Śledczy zabezpieczyli ślady i przeprowadzili szczegółowe oględziny terenu, które mają pomóc w odtworzeniu dokładnego przebiegu wypadku.

Jednym z wątków badanych przez funkcjonariuszy jest to, czy do obłamania się konara mogły przyczynić się wcześniejsze nawałnice i burze, które przechodziły przez region świętokrzyski.

– Te czynności, które wykonaliśmy na miejscu, będą miały na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia – dodaje Piotr Pazera.

Kolejna tragedia z udziałem ciągnika w powiecie buskim

To kolejny tragiczny wypadek z udziałem maszyny rolniczej na tym terenie w ostatnich tygodniach. Zaledwie na początku lipca br. w miejscowości Kików (powiat buski) doszło do przewrócenia się ciągnika podczas prac polowych. W tamtym zdarzeniu śmierć poniosła 14-letnia dziewczynka.

Policja nieustannie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności – zarówno podczas prac na roli, jak i w trakcie wycinki czy pozyskiwania drewna w kompleksach leśnych.