3 nowe atrakcje turystyczne w Świętokrzyskiem. Idealne na majówkę 2026

Agnieszka Jędrasik
2026-05-02 11:07

Szukacie pomysłu na majówkę 2026, który nie skończy się w wielogodzinnym korku na Zakopiance? Zapomnijcie o zatłoczonych Krupówkach – w sercu Polski właśnie budzi się gigant, który łączy XVI-wieczne mury z brzmieniem legendarnych gitar i nowoczesnymi strefami relaksu. Sprawdziliśmy trzy miejsca w regionie świętokrzyskim, które w tym sezonie zaserwują Wam zupełnie nową jakość zwiedzania.

Nowa atrakcja w Świętokrzyskiem. Waśniowskie błonia polecają się na majówkę 2026

Majówka 2026 to idealny moment, by skierować wzrok na nietypowe miejsca w Polsce. Trend "slow travel" i poszukiwanie nieoczywistych kierunków sprawia, że województwo świętokrzyskie staje się czarnym koniem turystycznej mapy kraju. Podczas gdy popularne kurorty pękają w szwach, tutejsze gminy – Zagnańsk, Waśniów i Ćmielów – zainwestowały miliony złotych w infrastrukturę, która zachwyca świeżością i pomysłowością. Jeśli zastanawiacie się, co zobaczyć w Świętokrzyskiem, te trzy lokalizacje powinny znaleźć się na szczycie Waszej listy.

Ćmielów. Zamek inny niż wszystkie. Gitary zamiast zbroi?

Kiedy myślimy o Ćmielowie, przed oczami staje nam słynna porcelana. Jednak w 2026 roku oczy wszystkich zwrócone są na Zamek Ćmielów, który po latach degradacji przeszedł spektakularną metamorfozę. To nie jest kolejna "sztywna" placówka muzealna. Prywatni inwestorzy, państwo Zarębscy, stworzyli tu Stratocastle – unikalne połączenie renesansowej rezydencji z centrum muzyki i rozrywki.

Ćmielów

Co nowego?

Zamek, niegdyś siedziba kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego, odzyskał swój blask dzięki gruntownej rekonstrukcji pod okiem archeologów. Największym zaskoczeniem jest Galeria Gitar – to obecnie największa w Europie kolekcja instrumentów, licząca ponad 400 egzemplarzy, w tym gitary z autografami światowych gwiazd muzyki.

Co można tam robić?

Możecie spacerować po dziedzińcu, gdzie czuć ducha historii Jagiellonów, a chwilę później podziwiać ewolucję instrumentów muzycznych w interaktywnym muzeum. Dla dzieci przygotowano dedykowaną strefę nauki i zabawy, która nawiązuje do klimatu zamku. Choć oficjalne otwarcie ("Koronacja Zamku") z wielkim jarmarkiem zaplanowano na 24 maja, majówkowi turyści mogą już podziwiać odrestaurowaną bryłę i spacerować po 13-hektarowych błoniach.

  • Ciekawostka: Podczas prac archeologicznych na zamku odkryto XV-wieczny bruk oraz kafle herbowe, które można oglądać na wystawie muzealnej
  • Praktyczne informacje: Dojazd z Ostrowca Świętokrzyskiego zajmuje zaledwie kilkanaście minut. Na miejscu dostępny jest parking oraz strefa gastronomiczna (food trucki, a wkrótce restauracja 'Strato Castle Food&Wine'). Czas zwiedzania: ok. 2-3 godziny.
  • Dla kogo: Idealne dla fanów muzyki rockowej, pasjonatów historii i rodzin z dziećmi szukających nowoczesnej formy edukacji.

Zagnańsk. Bartek w nowym wydaniu i relaks w tężni

Dębu Bartek nie trzeba nikomu przedstawiać – to ikona regionu. Ale jeśli byliście tu kilka lat temu, w 2026 roku możecie tego miejsca nie poznać. Świętokrzyskie atrakcje wokół legendarnego drzewa przeszły gruntowny lifting, zamieniając krótki przystanek w plan na całe popołudnie.

Nowa perełka Świętokrzyskiego. Posągi królów Polski obok legendarnego Dębu Bartka
Co nowego?

Największą nowością jest nowoczesny budynek usługowy tuż przy samym dębie. Nie jest to zwykły punkt z pamiątkami. W obiekcie znalazła się restauracja z zadaszonym tarasem, z którego roztacza się widok na 700-letniego olbrzyma, oraz... tężnia solankowa. Ponadto wzdłuż alei postawiono posągi królów Polski. 

Co można tam robić?

Oprócz obowiązkowego zdjęcia z Bartkiem (którego obecnie wspiera aż 15 podpór zabezpieczających), warto przejść się na drugą stronę ulicy. Znajduje się tam długa ścieżka przyrodniczo-edukacyjna z tablicami multimedialnymi, na których możecie posłuchać głosów ptaków czy poznać historię regionu. Dzieci oszaleją na punkcie ogromnego placu zabaw z trampolinami i konstrukcjami do wspinaczki.

  • Ciekawostka: Bartek ma swojego "potomka" – dąb Bartuś, rosnący nieopodal, ma już ponad 40 lat i jest nadzieją na przetrwanie genów tego unikalnego drzewa
  • Praktyczne informacje: Bezpośrednio przy atrakcjach znajduje się duży, bezpłatny parking. Z Kielc dojedziecie tu w 15 minut, a z Krakowa w ok. 1,5 godziny
  • Dla kogo: Rodziny z dziećmi i seniorzy szukający zdrowego mikroklimatu tężni.

Waśniów. Plaża i molo w sercu Gór Świętokrzyskich

Jeśli szukacie miejsca na aktywny wypoczynek bez biletów wstępu i kolejek, Waśniów to Wasz cel na majówkę 2026. Tutejsze błonia przeszły wartą ponad 7 milionów złotych rewitalizację, zamieniając zwykły teren zielony w rekreacyjne centrum regionu

Nowa atrakcja w Świętokrzyskiem. Waśniowskie błonia polecają się na majówkę 2026
Co nowego?

To kompletne zaskoczenie dla turystów. W Waśniowie powstała piaszczysta plaża z molo nad odmulonym i zarybionym zbiornikiem wodnym o powierzchni 4,5 hektara. Całość otacza nowo posadzonych 2 tysiące drzew i krzewów.

Co można tam robić?

Można tu spędzić cały dzień: od treningu na siłowni plenerowej, przez relaks na hamaku w specjalnej strefie wypoczynku, aż po rodzinne grillowanie w przygotowanych do tego altanach. Dla rowerzystów przygotowano stacje naprawy, a dla "zawsze podłączonych" – punkty ładowania USB przy alejkach. Najmłodsi mają do dyspozycji certyfikowany, nowoczesny plac zabaw z urządzeniami sprowadzanymi z zagranicy.

  • Ciekawostka: Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwa system 20 kamer oraz nowoczesne oświetlenie (80 lamp), co sprawia, że błonia są przyjazne również po zmroku
  • Praktyczne informacje: Atrakcja znajduje się przy ul. Kolejowej/Zielonej w Waśniowie. Parkingi są bezpłatne.
  • Dla kogo: Grupy znajomych na grilla, biegacze i solo-podróżnicy z rowerem.

Dlaczego warto pojechać do Świętokrzyskiego na majówkę 2026?

  1. Święty spokój: Choć atrakcje są nowoczesne, region wciąż pozostaje wolny od masowej turystyki, jaka zalewa Bałtyk czy Tatry.
  2. Ceny przyjazne dla portfela: Koszty gastronomii i biletów wstępu są tu znacząco niższe niż w dużych ośrodkach turystycznych.
  3. Natura na wyciągnięcie ręki: Możecie połączyć zwiedzanie multimedialnego zamku z spacerem po starym lesie w Zagnańsku.
  4. Infrastruktura 2.0: Większość opisanych miejsc to inwestycje oddane do użytku w 2025 i 2026 roku – wszystko jest czyste, nowe i przemyślane.

Świętokrzyskie w 2026 roku udowadnia, że potrafi zaskoczyć. Zamiast stać w kolejce po gofra nad morzem, wybierzcie spacer po królewskim szlaku lub koncert gitarowy w cieniu zamkowych murów. Odkrywanie takich miejsc to prawdziwa frajda!

