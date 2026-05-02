To tutaj Polacy pojadą w majówkę. Zobacz, co czeka w Świętokrzyskim (TOP 10)

Majówka w województwie świętokrzyskim to doskonały wybór dla tych, którzy chcą uciec od tłumów w Tatrach czy nad Bałtykiem. Region ten, nazywany krainą czarów i legend, w 2026 roku oferuje unikalną mieszankę surowej natury najstarszych gór w Europie, nowoczesnych centrów edukacyjnych oraz potężnych zamków, które w majowy weekend tętnią życiem dzięki turniejom rycerskim i nocnemu zwiedzaniu. Oto 10 miejsc, które warto odwiedzić w tym roku:

Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

To miejsce obowiązkowe ze względu na unikalną architekturę „kalendarzową” (niegdyś miał tyle okien, ile dni w roku).

Dlaczego w Majówkę? W 2026 roku odbywają się tu widowiskowe walki gladiatorów („Bogowie Areny”) oraz nocne zwiedzanie z pochodniami, które w murach tej gigantycznej ruiny robi niesamowite wrażenie.

Sandomierz – „Mały Rzym”

Miasto położone na siedmiu wzgórzach, słynące z wąwozów lessowych i klimatycznej starówki.

Dlaczego w Majówkę? Na Rynku odbywa się „Sandomierska Majówka” z kinem plenerowym i koncertami. To także idealny moment na spacer Wąwozem Królowej Jadwigi, gdy młoda zieleń kontrastuje z wysokimi ścianami lessu.

Łysica i Święty Krzyż

Dwa najważniejsze szczyty Gór Świętokrzyskich. Łysica kusi gołoborzami, a Święty Krzyż najstarszym polskim sanktuarium.

Dlaczego w Majówkę? To klasyka aktywnego wypoczynku. Trasa przez Puszczę Jodłową jest w maju niezwykle świeża i pachnąca, a ze szczytów rozpościera się panorama na cały region.

Dąb Bartek w Zagnańsku i nowa infrastruktura

Legendarny „król puszczy”, jeden z najstarszych dębów w Polsce.

Dlaczego w Majówkę? W 2026 roku miejsce to przeszło rewitalizację – obok dębu stanęły posągi królów Polski oraz tężnia solankowa, co pozwala zmienić krótki postój w relaksujące popołudnie.

Sabat Krajno (Park Rozrywki i Miniatur)

Miejsce u stóp Łysicy, gdzie można zobaczyć najważniejsze budowle świata w skali 1:25.

Dlaczego w Majówkę? Idealna opcja dla rodzin. W majowy weekend park często organizuje „podróże dookoła świata w jedną noc” oraz oferuje szeroką gamę atrakcji aktywnych (park linowy, quady).

Chęciny – Zamek Królewski

Malownicze ruiny górujące nad okolicą, widoczne z trasy S7.

Dlaczego w Majówkę? Odbywają się tu pokazy tańców dawnych i warsztaty rzemiosła. Dodatkowo warto odwiedzić pobliską Górę Rzepkę, z której roztacza się jeden z najlepszych widoków na zamek i panoramę gór.

JuraPark Bałtów

Największy w regionie kompleks turystyczny, zbudowany w miejscu, gdzie faktycznie znaleziono tropy dinozaurów.

Dlaczego w Majówkę? Bałtów to „turystyczny kombajn” – od prehistorycznych potworów, przez zwierzyniec (safari), po spływy tratwami. W maju rusza tu pełny sezon wszystkich atrakcji plenerowych.

Geonatura Kielce – Kadzielnia i Centrum Geoedukacji

Kielce to geologiczna stolica Europy, a Kadzielnia to dawny kamieniołom z amfiteatrem i systemem jaskiń.

Dlaczego w Majówkę? Można tu skorzystać z tyrolki nad przepaścią lub zwiedzić podziemną trasę turystyczną. Maj to też czas pierwszych dużych koncertów w amfiteatrze Kadzielnia.

Szydłów – „Polskie Carcassonne”

Miasto otoczone niemal w pełni zachowanymi murami obronnymi z XIV wieku.

Dlaczego w Majówkę? To miejsce dla osób szukających spokoju i autentyzmu. Można tu odwiedzić interaktywne Muzeum Śliwki i poczuć klimat średniowiecznego miasteczka bez pośpiechu dużych aglomeracji.

Ponidzie – Wiślica i Pińczów

Kraina gipsu, słońca i wolno płynącej Nidy.

Dlaczego w Majówkę? To propozycja dla kajakarzy i miłośników historii. Wiślica z nowym muzeum podziemnym (gdzie zobaczysz słynną Płytę Orantów) to absolutna perełka, a majowe spływy Nidą należą do najpiękniejszych w Polsce.